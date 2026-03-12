ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»

ФНЛ запустила приложение для Smart TV.

«Футбольная Национальная Лига объявляет о запуске официального приложения «ФНЛ ТВ» для Smart TV. ФНЛ стала первой профессиональной футбольной лигой в России, представившей собственное приложение для данной платформы.

Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, проводимых под эгидой ФНЛ, видеотека с записями игр и обзорами, а также развлекательный эксклюзивный контент. Для удобства пользования видеоматериалы структурированы по категориям с возможностью фильтрации по лигам, командам и типу контента.

В новом приложении используется Embed-плеер VK Видео – инструмент обеспечивает комфортный просмотр и упрощает интеграцию видеоконтента, благодаря возможностям экосистемы VK.

В настоящее время приложение «ФНЛ ТВ» доступно пользователям Android TV. Приложение можно установить как из Google Play, так и на устройства, работающие на платформе «Яндекс ТВ».

В ближайшей перспективе ФНЛ планирует обеспечить совместимость приложения и с другими операционными системами для Smart TV», – говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ.