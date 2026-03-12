Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему судьи никогда не помогают каталонцам.
«В этой лиге нам приходится сражаться против всего и всех. Они не помогут нам никогда», – заявил Лапорта в программе Onze в эфире Esport3.
Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
93 комментария
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Более лживого и лицемерного заявления, чем вот это от Лапорты, годами не было в футболе))
Реал" и «Алавес» больше всех пострадали от решений VAR – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно. Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является "Барселона", ставшая чемпионом – 16 решений в пользу клуба и 7 против.
Исходя из вашего комментария следует, что в 2023 году в Ла Лиге судьи в поле принимали решения против Барселоны, а потом судьи на ВАР исправляли эти решения )
В то время как в матчах Реала в Ла Лиге судьи в поле как раз принимали решения в пользу мадридцев, но ВАР исправлял их решения.
В общем, проще говоря, если бы не было ВАР, то против Барселоны было бы принято 16 неправильных решений, а в пользу Реала было бы принято 16 неправильных решений )
Борьба идет за то взятка это или оплата за некие услуги.