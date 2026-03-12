Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»

Лапорта о судьях: «Барсе» они никогда не помогут нам.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему судьи никогда не помогают каталонцам.

«В этой лиге нам приходится сражаться против всего и всех. Они не помогут нам никогда», – заявил Лапорта в программе Onze в эфире Esport3.

Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»