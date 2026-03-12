  • Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему судьи никогда не помогают каталонцам.

«В этой лиге нам приходится сражаться против всего и всех. Они не помогут нам никогда», – заявил Лапорта в программе Onze в эфире Esport3.

Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
Помним эти легендарные сражения против Эвребе и Айтекина!
Ответ гилберт
Более лживого и лицемерного заявления, чем вот это от Лапорты, годами не было в футболе))
Покажите дедушке повтор, как Альба пнул газон и пенальти за это дали, а то забыл видимо.
Там и соперников рядом не было))
если часто повторять врагов действительно станет больше
2023 год статистика ла лиги
Реал" и «Алавес» больше всех пострадали от решений VAR – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно. Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является "Барселона", ставшая чемпионом – 16 решений в пользу клуба и 7 против.
Всего 16 аж в 38 матчах!
Вы, сами того не желая, только подтверждаете слова Лапорты )

Исходя из вашего комментария следует, что в 2023 году в Ла Лиге судьи в поле принимали решения против Барселоны, а потом судьи на ВАР исправляли эти решения )
В то время как в матчах Реала в Ла Лиге судьи в поле как раз принимали решения в пользу мадридцев, но ВАР исправлял их решения.

В общем, проще говоря, если бы не было ВАР, то против Барселоны было бы принято 16 неправильных решений, а в пользу Реала было бы принято 16 неправильных решений )
Это вообще за гранью добра и зла. Это ДНК Барсы, 18 лет давать на лапу вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации и потом ныть что судьи им не помогают🤥🤥🤥
Как раз факт передачи денег Негрейре зафиксирован и не оспаривается даже Барселоной.
Борьба идет за то взятка это или оплата за некие услуги.
При ВАР ноль ЛЧ и ноль ЛЕ😏
Включить бы этому неадеквату получасовую нарезку с моментами где "не помогают". Сколько же он ноет. Посмеялся бы от души, если б его не переизбрали на пост после того как он снялся с этого поста, чтобы повторно занять кресло.
так он поэтому столько и говорит об этом и про Реал, что за него проголосуют такие же недалёкие как он и Риго
Насколько мне известно, как раз "сражается против всего и всех в этой лиге" именно Реал Мадрид, а Лапорта именно услужливо соглашается и поддакивает всему, что творит Тебас
судьи никогда не помогают нам, приходиться платить им
А я бы заинтересовался, почему Барселона играя в ЛЧ, который год получает сетку плей-офф уровня ЛЕ.
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который у «Барсы» бы свистнули. «Мадриду» повезло»
7 марта, 12:37
Советник Лапорты Солер: «Помощи от судей нет, трактовки не в пользу «Барселоны». Исторически всегда помогают «Реалу», мы это увидим, если будем разбирать матч за матчем»
25 февраля, 18:44
Лапорта о решении СТА по голу «Жироны»: «Признание ошибок – это хорошо, но никто не вернет «Барсе» потерянное очко»
25 февраля, 11:41
Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
23 февраля, 17:04
Лапорта о пенальти «Осасуны»: «В пользу «Реала» была тысяча подобных. Они не получили 11-метровый после симуляции на этот раз, им не стоит жаловаться»
22 февраля, 14:42
«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)
4 минуты назад
В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную
10 минут назад
ЦСКА о штрафе за расизм в адрес Кордобы: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст. И важно, что он стал ответной реакцией на действия игроков «Краснодара»
16 минут назад
Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»
25 минут назад
Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»
35 минут назад
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»
40 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала принимает «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
53 минуты назадLive
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
сегодня, 16:21
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Есть уверенность, что обыграем «Зенит». Все лидеры потеряли очки в последнем туре, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч»
сегодня, 15:58
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». 1:0 – Хоссейннежад открыл счет. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
50 минут назад
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
сегодня, 15:50
Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»
сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
сегодня, 15:08
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
сегодня, 14:57
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 12:44
Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
сегодня, 12:04
Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
сегодня, 11:48
Рекомендуем