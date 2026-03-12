Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю раскритиковал игру защитников «ПСЖ» в матче с «Челси».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:2.
– Действительно ли эта громкая победа вселяет уверенность в способности «ПСЖ» отыграться в этом турнире?
– Безусловно, этот матч показал, что парижане по-прежнему очень сильны в атаке, но они также имеют очевидные слабые места в обороне. Это был настоящий кошмар для защитников обеих команд! Подарков было слишком много.
Кто-нибудь должен будет объяснить, почему вратари должны так сильно рисковать, ведь от этого зависел ход матча, гол Витиньи был забит из-за грубой ошибки Филипа Йоргенсена. Серьезные проблемы были и у Маркиньоса – его часто опережал Педру Нету, что было видно по второму [пропущенному] голу. К счастью, Вильян Пачо полностью нейтрализовал форварда соперника Жоао Педро, – сказал Лизаразю.