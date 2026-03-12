Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети сомневается, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов с Матвеем Сафоновым в воротах.
Российский голкипер вчера с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.
«Вопрос, который я себе задаю: можно ли выиграть ЛЧ и повторить прошлогодний подвиг с вратарем, который демонстрирует слабости в нескольких областях? Способен ли «ПСЖ» дойти до конца с голкипером, который проявляет признаки беспокойства? С Шевалье то же самое...
Вспомните, что Доннарумма сделал в прошлом году после продолжительной критики. Вспомните, что Куртуа сделал с «Реалом», когда они были чемпионами Европы. В воротах всегда был отличный вратарь. Уровень повысится, всегда будет гораздо больше метких нападающих, и вам понадобится вратарь, способный сделать два или три сэйва», – заявил чемпион мира и Европы Пети.
Эксперт - ну с такими вратарями наверное выиграть нельзя.
Ага, ну да.
просто Куртуа вчера четырех метров в упор из-под защитника потащил
это не значит, что Сафонов плохой
вопрос в том - достаточно ли быть "неплохим", чтобы выигрывать титулы
Мотя вчера не потащил удар Гюсто. И вроде как тут не должно быть претензий к нему. Но все равно есть какое-то чувство, что этот удар можно было потащить и избежать лишней критики.
Руку выставил, но не повезло, что отскочил все равно в ворота
А у кого бы его не было , если каждый матч для тебя решающий , а защита может привезти в любой момент ? ))