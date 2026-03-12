Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»

Пети про Сафонова: можно ли выиграть ЛЧ с вратарем со слабостями?.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети сомневается, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов с Матвеем Сафоновым в воротах.

Российский голкипер вчера с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.

«Вопрос, который я себе задаю: можно ли выиграть ЛЧ и повторить прошлогодний подвиг с вратарем, который демонстрирует слабости в нескольких областях? Способен ли «ПСЖ» дойти до конца с голкипером, который проявляет признаки беспокойства? С Шевалье то же самое...

Вспомните, что Доннарумма сделал в прошлом году после продолжительной критики. Вспомните, что Куртуа сделал с «Реалом», когда они были чемпионами Европы. В воротах всегда был отличный вратарь. Уровень повысится, всегда будет гораздо больше метких нападающих, и вам понадобится вратарь, способный сделать два или три сэйва», – заявил чемпион мира и Европы Пети.

