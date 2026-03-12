  • Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»

Пети про Сафонова: можно ли выиграть ЛЧ с вратарем со слабостями?.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети сомневается, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов с Матвеем Сафоновым в воротах.

Российский голкипер вчера с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.

«Вопрос, который я себе задаю: можно ли выиграть ЛЧ и повторить прошлогодний подвиг с вратарем, который демонстрирует слабости в нескольких областях? Способен ли «ПСЖ» дойти до конца с голкипером, который проявляет признаки беспокойства? С Шевалье то же самое...

Вспомните, что Доннарумма сделал в прошлом году после продолжительной критики. Вспомните, что Куртуа сделал с «Реалом», когда они были чемпионами Европы. В воротах всегда был отличный вратарь. Уровень повысится, всегда будет гораздо больше метких нападающих, и вам понадобится вратарь, способный сделать два или три сэйва», – заявил чемпион мира и Европы Пети.

5:2 «ПСЖ» – благодаря блеску Хвичи (2+1)! Сафонов сэйвом начал голевую атаку, кипер «Челси» – катастрофа

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
Защита ПСЖ - просто существует.
Эксперт - ну с такими вратарями наверное выиграть нельзя.
Ага, ну да.
Защита ПСЖ - просто существует. Эксперт - ну с такими вратарями наверное выиграть нельзя. Ага, ну да.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
вот тут по подробней в каких матчах Сафонов привез
Гюсто забежал в ПОЛНОСТЬЮ свободную зону, Энцо расстреливал в упор с 11 метров без малейшего сопротивления – Сафонов тут при чем?)
Гюсто забежал в ПОЛНОСТЬЮ свободную зону, Энцо расстреливал в упор с 11 метров без малейшего сопротивления – Сафонов тут при чем?)
У Гюсто удар толком не получился, Сафонов должен такое брать. P. S. Не хейтер Матвея, наоборот за него переживаю
Гюсто забежал в ПОЛНОСТЬЮ свободную зону, Энцо расстреливал в упор с 11 метров без малейшего сопротивления – Сафонов тут при чем?)
ни при чем.
просто Куртуа вчера четырех метров в упор из-под защитника потащил
это не значит, что Сафонов плохой
вопрос в том - достаточно ли быть "неплохим", чтобы выигрывать титулы
А чего он не спросит, можно ли выиграть ЛЧ с такой игрой в обороне? С этой защитой выигрывать во французской лиге проблематично. Когда тебя чуть не в каждом матче дают расстреливать, ни один Доннарумма не вытянет.
А чего он не спросит, можно ли выиграть ЛЧ с такой игрой в обороне? С этой защитой выигрывать во французской лиге проблематично. Когда тебя чуть не в каждом матче дают расстреливать, ни один Доннарумма не вытянет.
Особенно про возвышение Доннаруммы забавно читать после первого года Реала.
А чего он не спросит, можно ли выиграть ЛЧ с такой игрой в обороне? С этой защитой выигрывать во французской лиге проблематично. Когда тебя чуть не в каждом матче дают расстреливать, ни один Доннарумма не вытянет.
Можно если по пять класть в каждом матче🤔
Мотя прошел путь от "Шевалье на два порядка круче, у Сафонова нет шансов", до "Является ли Сафонов вратарем одного уровня с Доннарумой и Куртуа?" :)) Ну, может и не является. Пока. Эта кампания и следующий сезон покажут, где у Моти потолок...
Мотя прошел путь от "Шевалье на два порядка круче, у Сафонова нет шансов", до "Является ли Сафонов вратарем одного уровня с Доннарумой и Куртуа?" :)) Ну, может и не является. Пока. Эта кампания и следующий сезон покажут, где у Моти потолок...
Думаю ПСЖ летом купит Кипера с именем
Думаю ПСЖ летом купит Кипера с именем
а кто сейчас свободный кипер с именем?
Там Йоргенсен, Кински и Доннарумма по несколько мячей привезли в свои ворота! А Пети Сафонова ругает который два мяча с расстрельных позиций пропустил!
Там Йоргенсен, Кински и Доннарумма по несколько мячей привезли в свои ворота! А Пети Сафонова ругает который два мяча с расстрельных позиций пропустил!
А какой из 3ех мячей донарума привез? Пару вытащил+ пенальти...
А какой из 3ех мячей донарума привез? Пару вытащил+ пенальти...
Ну в первом зачем то выбежал и пролетел мимо мяча, второй должен был тащить третий не его вина конечно!
Как все знают, топ-вратарь от просто хорошего вратаря отличается тем, что тащит не только то, что обязан, но и чуть-чуть больше.
Мотя вчера не потащил удар Гюсто. И вроде как тут не должно быть претензий к нему. Но все равно есть какое-то чувство, что этот удар можно было потащить и избежать лишней критики.
Как все знают, топ-вратарь от просто хорошего вратаря отличается тем, что тащит не только то, что обязан, но и чуть-чуть больше. Мотя вчера не потащил удар Гюсто. И вроде как тут не должно быть претензий к нему. Но все равно есть какое-то чувство, что этот удар можно было потащить и избежать лишней критики.
Удар он потащил, почти, но с близкого расстояния били
Руку выставил, но не повезло, что отскочил все равно в ворота
Удар он потащил, почти, но с близкого расстояния били Руку выставил, но не повезло, что отскочил все равно в ворота
Мяч крутился из-за кикса...
Вычеркиваем Пети из нормальных пацанов за такие комментарии)
Вычеркиваем Пети из нормальных пацанов за такие комментарии)
В одном прав Пети , мандраж у Сафрнова виден любому и каждому !
А у кого бы его не было , если каждый матч для тебя решающий , а защита может привезти в любой момент ? ))
С Доннаруммой же выиграли, хотя у него тоже что ни выход из ворот, то привоз
С Доннаруммой же выиграли, хотя у него тоже что ни выход из ворот, то привоз
Вижу первый день смотрите футбол? Доннарума в прошлой лч лично вытащил 2-3 матча в плей-офф. В этом и есть заслуга элитного вратаря - вытаскивать матчи и быть лучшим игроком. Матвею сейчас так скажем везёт что атака в огне и забивает очень много, обратная сторона такой игры - это проходной двор в центре поля и обороны и как следствие - опасные моменты у своих ворот. Как только атакующий потенциал перекроют или будет сбоить реализация, а Сафонов будет пропускать то что пропускает, к нему обязательно возникнут вопросики.
Вижу первый день смотрите футбол? Доннарума в прошлой лч лично вытащил 2-3 матча в плей-офф. В этом и есть заслуга элитного вратаря - вытаскивать матчи и быть лучшим игроком. Матвею сейчас так скажем везёт что атака в огне и забивает очень много, обратная сторона такой игры - это проходной двор в центре поля и обороны и как следствие - опасные моменты у своих ворот. Как только атакующий потенциал перекроют или будет сбоить реализация, а Сафонов будет пропускать то что пропускает, к нему обязательно возникнут вопросики.
Вижу, с прошлого розыгрыша смотреть ЛЧ начали? Он до этого каждый год чередовал чудесные спасения с привозами на ровном месте. Только в прошлой ЛЧ и на Евро-20 он демонстрировал исключительно выдающуюся игру без глупых ошибок
Ну один титул он уже затащил.
Не понимаю, с чего на него обрушились. Он же вчера хорошо сыграл!
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
вчера, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
вчера, 09:51
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
вчера, 09:31
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
вчера, 08:52
5:2 «ПСЖ» – благодаря блеску Хвичи (2+1)! Сафонов сэйвом начал голевую атаку, кипер «Челси» – катастрофа
11 марта, 23:00
Рекомендуем
Главные новости
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
1 минуту назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
1 минуту назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
14 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
56 минут назад
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
57 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
9 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
39 минут назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
40 минут назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
Рекомендуем