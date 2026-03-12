Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»

Андрей Талалаев: потеря очков «Балтикой» – расплата за мою несдержанность.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял на себя ответственность за потерю очков в двух матчах Мир РПЛ после рестарта сезона.

В двух матчах после зимней паузы «Балтика » проиграла «Зениту » (0:1) и сыграла вничью с «Ростовом » (1:1). Талалаев пропускал эти игры из-за дисквалификации, которую получил за неприличный жест во время матча со «Спартаком» 29 ноября.

«Потеря очков в самом конце прошедших двух матчей – больше вопрос именно уверенности в себе. Это расплата за мою несдержанность.

Находись я рядом с ребятами, уверен, что зацепили бы очки», – сказал Талалаев.