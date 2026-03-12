Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял на себя ответственность за потерю очков в двух матчах Мир РПЛ после рестарта сезона.
В двух матчах после зимней паузы «Балтика» проиграла «Зениту» (0:1) и сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Талалаев пропускал эти игры из-за дисквалификации, которую получил за неприличный жест во время матча со «Спартаком» 29 ноября.
«Потеря очков в самом конце прошедших двух матчей – больше вопрос именно уверенности в себе. Это расплата за мою несдержанность.
Находись я рядом с ребятами, уверен, что зацепили бы очки», – сказал Талалаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Настоящий лидер всегда берёт вину на себя!
Находясь рядом, то точно бы сломали ногу Прохину. Футбол Талалаева больше напоминает гладиаторский бой. "Спартак" раньше культивировал такой футбол и у него хорошо получалось. Сейчас начал пробовать играть в настоящий футбол, но пока не получается.
Это когда же ’’Спартак’’ культивировал ’’гладиаторский бой’’(c)? Всю дорогу современной России команда играет преимущественно на чистых мячах. Были маленький отрезок, когда тон задавал Глушаков и Кариока. Там было некое подобие того, что вы описываете. Но опять же это были редкие вспышки. Ну серьезно, не считать же Ковтуна или Горлуковча определяющими игру команды хоть в малейшей степени.
Может быть и так, просто не надо больше удаляться!
Без Балтики чемпионат был бы неинтересный и пресный. А так есть возможность всем посмотреть игру Балтика — ЦСКА. Будем надеяться на хорошее поле. В остальном в футболе, болельщиках, антураже вопросов нет...
