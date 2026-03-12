Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
Бывший защитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что не стал бы отказываться от работы в «Спартаке».
– У вас есть ограничения – в каких клубах точно не станете работать?
– У меня такого не было и во время карьеры игрока. Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить – и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.
– То есть, возможно, увидим Юрия Жиркова в «Спартаке»?
– Представьте: у меня не будет работы, а «Спартак» меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, – сказал Жирков.
На данный момент 42-летний специалист работает в тренерском штабе «Динамо».
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За деньги - да
Есть тренеры работающие за идею? Дешево накидываете.
Правильно Юра! Иди к ним смело! И устрой там у них похлеще Карпина с Черчесовым в Динамо! Око за око как говорится
Ну Анжи мы все помним
Главное, чтобы приглашение было не на бразильском языке😂
