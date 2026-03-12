Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»

Жирков: если «Спартак» пригласит на работу, отказываться не вижу смысла.

Бывший защитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что не стал бы отказываться от работы в «Спартаке».

– У вас есть ограничения – в каких клубах точно не станете работать?

– У меня такого не было и во время карьеры игрока. Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить – и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.

– То есть, возможно, увидим Юрия Жиркова в «Спартаке»?

– Представьте: у меня не будет работы, а «Спартак» меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, – сказал Жирков.

На данный момент 42-летний специалист работает в тренерском штабе «Динамо».

