Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»

Спутница вратаря «Майнца» отреагировала на оскорбления ее фигуры в соцсетях.

Лена Швендер, партнерша вратаря «Майнца » Даниэля Баца , публично ответила на оскорбительные комментарии о своей фигуре в инстаграме.

Под фотографиями девушки с отдыха в бикини регулярно появляются неуместные комментарии и бодишейминг, пишет Sport Bild. На инфлюенсера в инстаграме подписаны 38 000 человек.

Причиной реакции, среди прочего, стал комментарий, в котором пользователь написал: «Ты сильно поправилась». Один из пользователей также высказал подозрение о возможной беременности девушки.

«Интересно, кто кому-то нагадил в голову?

Можем ли мы просто прекратить это? Для многих женщин тема веса, образа тела и так далее является очень деликатной – именно из-за подобных комментариев и совершенно нереалистичных образов женщин.

Нет, Йоахим, я не беременна (если бы ты посмотрел мой профиль, ты бы это знал) – у меня просто вздутый живот… Просто нет!» – ответила Швендер в удаленной ныне истории.

Ответ Лены впоследствии привлек много внимания в интернете. Позже сама девушка отреагировала на это: «Ой. Обычно я так не выражаюсь, мама, обещаю».

Швендер занимает должность менеджера по работе с клиентами в финансовом учреждении во Франкфурте, а также работает моделью. Она стала известна, в частности, благодаря своим отношениям с Бацем, которого регулярно поддерживает на стадионе.

Фото: instagram.com/lenaschwender