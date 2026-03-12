Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»

Спутница вратаря «Майнца» отреагировала на оскорбления ее фигуры в соцсетях.

Лена Швендер, партнерша вратаря «Майнца» Даниэля Баца, публично ответила на оскорбительные комментарии о своей фигуре в инстаграме.

Под фотографиями девушки с отдыха в бикини регулярно появляются неуместные комментарии и бодишейминг, пишет Sport Bild. На инфлюенсера в инстаграме подписаны 38 000 человек.

Причиной реакции, среди прочего, стал комментарий, в котором пользователь написал: «Ты сильно поправилась». Один из пользователей также высказал подозрение о возможной беременности девушки.

«Интересно, кто кому-то нагадил в голову?

Можем ли мы просто прекратить это? Для многих женщин тема веса, образа тела и так далее является очень деликатной – именно из-за подобных комментариев и совершенно нереалистичных образов женщин.

Нет, Йоахим, я не беременна (если бы ты посмотрел мой профиль, ты бы это знал) – у меня просто вздутый живот… Просто нет!» – ответила Швендер в удаленной ныне истории.

Ответ Лены впоследствии привлек много внимания в интернете. Позже сама девушка отреагировала на это: «Ой. Обычно я так не выражаюсь, мама, обещаю».

Швендер занимает должность менеджера по работе с клиентами в финансовом учреждении во Франкфурте, а также работает моделью. Она стала известна, в частности, благодаря своим отношениям с Бацем, которого регулярно поддерживает на стадионе.

Фото: instagram.com/lenaschwender

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport Bild
logoбундеслига Германия
logoДаниэль Бац
logoМайнц
девушки и спорт
logoЗдоровье
соцсети
дискриминация
Нормальная же женщина, красивая
В интернетах всегда найдутся недовольные, вот прям абсолютно всегда и на любой повод. Я только не могу понять, почему до сих пор к этому не привыкли, и триггерятся от этого.
потому местные махмуды и абубакары и шеймят её :))
во-1, ей явно больше 12 лет.
во-2, она женщина.
вообще, не по канонам Северной Турции
Красивая девушка
Это же Дениз Ричардс
И немного Даутцен Крус ))
Очень красивая женщина.
Во-первых, у нее нет никаких проблем. Во-вторых, все находят проблемы там, где ищут. Если бы ее называли некрасивой, или ленивой, и глупой - она бы и внимания не обратила
Всё в порядке, она же в отношениях с Бацем, а не Центнером.
Она очень хорошенькая и симпатичная. Думаю тут будет девушка полная типа того
Рекомендуем
Главные новости
Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»
8 минут назад
Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»
18 минут назад
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»
23 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала принимает «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
36 минут назадLive
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
45 минут назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Есть уверенность, что обыграем «Зенит». Все лидеры потеряли очки в последнем туре, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч»
сегодня, 15:58
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
сегодня, 15:57
«Арсенал» и Райс начали переговоры о продлении контракта. Хавбеку предложат больше нынешних 240 000 фунтов в неделю
сегодня, 15:41
Фанаты «Спартака» сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке. Клуб оштрафован на 200 000 рублей
сегодня, 15:29
Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»
сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». 1:0 – Хоссейннежад открыл счет. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
33 минуты назад
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
сегодня, 15:50
Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»
сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
сегодня, 15:08
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
сегодня, 14:57
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 12:44
Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
сегодня, 12:04
Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
сегодня, 11:48
Рекомендуем