  • Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
194

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»

Мостовой про «Письмо четырнадцати»: мы играли в Европе, а здесь еще «совок» был.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, почему в ноябре 1993 года футболисты сборной России подписали «Письмо четырнадцати», в котором за несколько месяцев до ЧМ-1994 потребовали сменить тренера.

– «Письмо четырнадцати». Вы сначала его подписали, но потом свою подпись отозвали. Вокруг чего был конфликт?

– Вокруг всего. Мы оказались заложниками ситуации в футболе, в стране. 1991 год, все развалилось. До 2000-го – все.

Мы все уехали в Европу. Все играли кто в Испании, кто в Италии, кто в Англии, кто в Германии. Все понимали, как футбольная жизнь устроена в Европе. Здесь еще не понимали этого. Здесь еще такой, как мы говорим, «совок» был (смеется): форму стираем сами; были случаи, когда приезжаешь в сборную, тебя никто не встречает, мы сами берем такси и сами куда-то едем на свои деньги. Потом прилетаем куда-то, за свои деньги берем билеты.

В Европе такого не было уже 30 лет назад, и когда мы рассказывали, там над нами все смеялись. Мы-то уже вкусили эту жизнь европейскую, мы уже понимали, как относятся [там к спортсменам], какие деньги платят людям за футбол. Мы в команде перед тем, как уехать в сборную, говорим. Я спрашиваю: «Хуан, тебе сколько там дадут?» Он называет сумму. Я говорю: «Да вы что, издеваетесь? Нам за 10 лет столько не дадут» (смеется). Он говорит: «Да ладно, хорош. Вы что, шутите?» Это простой пример.

Все это копилось, копилось. И вот мы играли в Греции, по-моему. Она нам уже ничего не давала – мы вышли на чемпионат мира. В раздевалке уже конфликт был – спартаковцы, армейцы, там, там, руководство, все кипело, и там взорвалось. В раздевалке все произошло. Мы, по-моему, проиграли грекам 0:1. И в раздевалке конфликт взорвался. 

Это сейчас, если тренер сказал, в раздевалку никто не войдет, а тогда модно было... Футболистов в раздевалке было меньше, чем тех, которые приехали к футболу. Я иногда в раздевалку шел вот так (показывает, как протискивался – Спортс’‘), чтобы место свое [найти], а здесь человек двадцать стояло – кто они и чего? И там то же самое было. 

И начали – слово за слово, один на одного, второй на второго. Все закипело, закипело… И все. Потом мы вернулись в отель, собрались в каком-то номере все и начали говорить, что мы дальше будем делать. Конфликт был между тренерским штабом и командой. Ну, не всей командой, все же ребята по-разному, в футболе коллектив большой. Я за всю свою жизнь ни разу не видел, чтоб все в раздевалке были довольны, нигде. Такого просто не может быть – тридцать человек в команде, штаб еще – всегда кому-то что-то...

И здесь просто кипело, кипело, и взорвалось. И вот чемпионат мира, это «Письмо четырнадцати», из которых, наверное, ребят десять не поехало в итоге. Но я поехал, потому что я изначально говорил, что был против этого письма. Кто-то подписал, кто-то не подписал, кто-то подпись подделал. Как-то вот так все.

И в итоге все знают, что на чемпионат мира поехала команда туристов, делали непонятно что вообще. Для меня, не для меня, а для многих это был туристический чемпионат мира. Туристами приехали, туристами провели это время и туристами уехали, и все. Купались, загорали, хотели – тренировались, хотели – не тренировались, вышли на игру одним составом, на следующую игру – другим, четвертым, пятым. Мы же тогда Камерун обыграли последним? И у нас там Олег Саленко пять мячей забил – рекорд (смеется). Вот и думайте. Камерун, который за пять минут до этого даже на поле не хотел выходить. У них свои проблемы были, их минут тридцать ждали, чтобы они вышли – там руководство тоже деньги не платило, еще что-то, и они не хотели играть. В итоге вышли, и мы им отгрузили, – рассказал Мостовой.

История русского футбола. «Письмо четырнадцати»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RTVI
Деньги деньгами, а зачем вы хотели Садырина на Бышовца менять? Удобного тренера себе хотели, черти? Если б не тот пункт, про это письмо скоро забыли б. Но Павел Федорович сильно переживал из-за такой подставы, в итоге вы, оборзевшие мажоры, подкосили ему здоровье.
Деньги деньгами, а зачем вы хотели Садырина на Бышовца менять? Удобного тренера себе хотели, черти? Если б не тот пункт, про это письмо скоро забыли б. Но Павел Федорович сильно переживал из-за такой подставы, в итоге вы, оборзевшие мажоры, подкосили ему здоровье.
конечно хотели. думаю там ЧСВ до небес взлетело, как в Европу уехали
Деньги деньгами, а зачем вы хотели Садырина на Бышовца менять? Удобного тренера себе хотели, черти? Если б не тот пункт, про это письмо скоро забыли б. Но Павел Федорович сильно переживал из-за такой подставы, в итоге вы, оборзевшие мажоры, подкосили ему здоровье.
Блин, классное поколение игроков, которое из-за дури в голове и своих хотелок просрало отличную возможность показать себя на ЧМ. Плюс к этому, просто отняли у Садырина несколько лет жизни.
А тренерский штаб был причём ? Садырин должен быть форму стирать и билеты покупать ?
А тренерский штаб был причём ? Садырин должен быть форму стирать и билеты покупать ?
Не вступился наверное за ребят пепед боссами. Они ведь были правы по сути. А Садырин то мужик был адекватный, но тогда видимо не пошёл против верхушки. Помнится приехал он из Дании, от Виборга вроде отлетели...Говорит, это мы то профессионалы??? А они любители? И мы им позорно проиграли? У них на базе восемь полей с разными покрытиями, а у нас...Это они профессионалы, а мы любители с голой жопой! Так что Фёдорыч в теме был.
Не вступился наверное за ребят пепед боссами. Они ведь были правы по сути. А Садырин то мужик был адекватный, но тогда видимо не пошёл против верхушки. Помнится приехал он из Дании, от Виборга вроде отлетели...Говорит, это мы то профессионалы??? А они любители? И мы им позорно проиграли? У них на базе восемь полей с разными покрытиями, а у нас...Это они профессионалы, а мы любители с голой жопой! Так что Фёдорыч в теме был.
Садырин что ли функционер? Откуда тогда бабки были у страны?
Не фанат Черчесова, но он к слову отказался подписывать это письмецо, за что ему респект
Не фанат Черчесова, но он к слову отказался подписывать это письмецо, за что ему респект
Он не был основным игроком той сборной для него как раз шанс появился так что он все просчитал
Не фанат Черчесова, но он к слову отказался подписывать это письмецо, за что ему респект
Поставить свои подписи под обращением отказались Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко.

Из этого списка нет никого, кто был в той сборной звездой уровня Канчельскиса, например. Все к моменту ЧМ-1994 играли в Европе, но в средних клубах. Харин разве что. Но Челси на тот момент тоже не был топом.
Совок - это как раз-таки "письмо 14-ти"
14 иуд, клеймо на всю жизнь
14 иуд, клеймо на всю жизнь
И вроде никто ничего не выиграл в тренерской карьере, поделом
И вроде никто ничего не выиграл в тренерской карьере, поделом
Бог - не Тимошка, а видит немножко.
Барин какой. На встретили в аэропорту, не проводили. Зажрались просто. Садырин причем к этому был? Хотели денег и условий - надо было федерацию трясти, а тренер с вами в одной лодке плыл.
Барин какой. На встретили в аэропорту, не проводили. Зажрались просто. Садырин причем к этому был? Хотели денег и условий - надо было федерацию трясти, а тренер с вами в одной лодке плыл.
Про "зажрались просто" не соглашусь, про "надо было федерацию трясти" – тоже.

Хотеть более цивилизованной жизни – нормально, но ради собственного имени и будущего можно и потерпеть некоторые объяснимые неудобства, считаю.
Про "зажрались просто" не соглашусь, про "надо было федерацию трясти" – тоже. Хотеть более цивилизованной жизни – нормально, но ради собственного имени и будущего можно и потерпеть некоторые объяснимые неудобства, считаю.
Так в те времена как вся страна жила? Много на такси тогда наездились? А ему тут и такси подать и зарплату в сборной на уровне европейской. Я не против такого, но если бы страна и люди жили не бедно
Совками вы и были. Стоичков самолётов на свои деньги нанял и чтобы сказал
Тренер виноват, что их не встречали и они стирали форму?Позорище!
ну и как , стало более цивилизованно в итоге или просто прос.али шанс на чемп мира сыграть. а в 96 что опять не так ? типичные совки воевали с совком.
"Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду,сами стирали.…" (с)
Тов.Дынин («Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен!»)
"Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду,сами стирали.…" (с) Тов.Дынин («Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен!»)
"С рождения Бобби
Пай-мальчиком был .
Имел Бобби хобби -
Он деньги любил. "
