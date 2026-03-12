  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
28

Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»

Вальверде о пенальти «Реала»: Вини спросил, хочу ли я пробить, он легенда.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подтвердил, что вингер Винисиус Жуниор предлагал ему пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

На 56-й минуте голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти. Бразилец подошел к точке и не смог переиграть итальянского вратаря.

Ранее стало известно, что футболист сборной Бразилии предлагал исполнить удар Федерико, сделавшему хет-трик в первом тайме, но уругваец отказался. 

«Вини спросил меня, хочу ли я пробить пенальти. Вини – легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому.

Промахи случаются – это часть футбола», – рассказал Вальверде в эфире TNT Sports.

«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Уругвая по футболу
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ясно понятно Винисиус держит всю команду в заложниках, там только Мбаппе может слово поперек вставить.
Ответ Streetbor
Ясно понятно Винисиус держит всю команду в заложниках, там только Мбаппе может слово поперек вставить.
А может просто на спортсе шизанутые хейтеры, которые готовы придумывать любые сказки, главное чтобы плохишом был Винисиус? Да не, не может быть, тут ведь самая благородная публика)))
Ответ Streetbor
Ясно понятно Винисиус держит всю команду в заложниках, там только Мбаппе может слово поперек вставить.
Все верно, а иначе бы в расизме потом еще обвинили. Поперек говорить может только лицо, имеющее некоторое сходство внешнее.
Вальверде это просто сокровище Реала. Как бы не относился к самому клубу, но Феде максимальный респект
Ответ Just Tonight
Вальверде это просто сокровище Реала. Как бы не относился к самому клубу, но Феде максимальный респект
Любую команду усилил бы.
Если Винни появляется в плохом свете на Спорте, его сразу мешают с грязью. Хотя он отдал голевую, отрабатывал в защите, заработал пенальти, ни танцевал, ни орал, даже желтой не получил. Но тут контингент сайта, только и ждет повода, что бы вылить помои. А он, ну да - не забил. И что? Не он первый не он последний. Тем более Феде тоже не забивал, а учитывая последние матчи, что Винисиус забил 2 с точки Сосьедаду, то, кто еще должен был бить в отсутствии Мбаппе?
Ответ Dimka Akulinin
Если Винни появляется в плохом свете на Спорте, его сразу мешают с грязью. Хотя он отдал голевую, отрабатывал в защите, заработал пенальти, ни танцевал, ни орал, даже желтой не получил. Но тут контингент сайта, только и ждет повода, что бы вылить помои. А он, ну да - не забил. И что? Не он первый не он последний. Тем более Феде тоже не забивал, а учитывая последние матчи, что Винисиус забил 2 с точки Сосьедаду, то, кто еще должен был бить в отсутствии Мбаппе?
винисиус не отдал голевую, там был рикошет
Ответ Erto os
винисиус не отдал голевую, там был рикошет
ну окей, был рикошет,но они с Вальверде, на двоих придумали этот момент не из чего
Люди которые здесь пишут ненависть про игроков Реала и Винисиуса наверняка лунатики
Дурак, надо было бить самому и было бы 4-0 и конец истории
Прямо во время матча иностранные комментатор это отметил, когда Вини подошел к Феде. Он предложил ему пробить, но Феде благородно отказался. Была возможность оформить покер.
Но Вини сделал этот пеналь из ничего, пробежав со своей половины поля, так что понятно почему Феде отказался бить.
Хорошо конечно, что в команде царит дружеская доверительная атмосфера. Это радует. Но Сити... ох уж этот Сити!! Он опасны даже после 3:0. Как бы этот незабитый гол не аукнулся в ответке. Надеюсь Реал выдаст топовый матч
Ну и зря. Мог легко сделать ПОКЕР в ЛЧ. Это же вообще невероятно особенно для его амплуа! Но красава, что прикрыл Вини. Да и Вини внезапно тоже красава, что после незабитой пенки извинился перед трибунами. Не люблю его, хоть и болею за РМ 20 лет, и считаю, что надо было его продавать пару лет назад арабам за сотни лямов -- но вот это извинение, за это респект.
Молодец винисиус не стал портить матч Вальверде 🥴
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
