Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»

Вальверде о пенальти «Реала»: Вини спросил, хочу ли я пробить, он легенда.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подтвердил, что вингер Винисиус Жуниор предлагал ему пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (3:0).

На 56-й минуте голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти. Бразилец подошел к точке и не смог переиграть итальянского вратаря.

Ранее стало известно, что футболист сборной Бразилии предлагал исполнить удар Федерико, сделавшему хет-трик в первом тайме, но уругваец отказался.

«Вини спросил меня, хочу ли я пробить пенальти. Вини – легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому.

Промахи случаются – это часть футбола», – рассказал Вальверде в эфире TNT Sports.

«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»