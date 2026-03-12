Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил влияние санкций США на работу клуба.
Напомним, в зимнее трансферное окно «Ахмат» не смог подписать форварда «Депортиво Пасто» Йошана Валоиса – трансфер сорвался из-за проблем с оплатой, и футболист вернулся в Колумбию.
«Мы выстоим, если еще 100 санкций наложат.
Конечно, они влияют на нашу работу. Помимо переводов, как только появляется «Ахмат» в переговорах, клубы опасаются вторичных санкций – сделки проводить тяжело. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались ко всему», – сказал Айдамиров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вы то конечно выстоите, а простые люди будут в баках за вами побираться
Извинись
Конечно выстоим, уже всю недвижку в ОАЭ и СА скупили
