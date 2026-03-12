Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: еще 100 санкция наложат – выстоим.

Гендиректор «Ахмата » Ахмед Айдамиров оценил влияние санкций США на работу клуба.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Ахмат» не смог подписать форварда «Депортиво Пасто» Йошана Валоиса – трансфер сорвался из-за проблем с оплатой, и футболист вернулся в Колумбию.

«Мы выстоим, если еще 100 санкций наложат.

Конечно, они влияют на нашу работу. Помимо переводов, как только появляется «Ахмат» в переговорах, клубы опасаются вторичных санкций – сделки проводить тяжело. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались ко всему», – сказал Айдамиров.