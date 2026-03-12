Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»

Мадуэке о пенальти с «Байером»: я знал, что он был, бежал инстинктивно.

Полузащитник «Арсенала » Нони Мадуэке высказался о заработанном им пенальти в матче с «Байером » в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти , ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Я просто взял мяч, и инстинкт подсказал мне бежать, поэтому я и побежал. Конечно, когда видишь включение ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это пенальти.

Кай – игрок высокого класса. Все знают его качества, все знают, насколько сильна наша команда. Поэтому, независимо от того, выходишь ты в стартовом составе или заканчиваешь матч, у тебя всегда есть возможность проявить себя», – сказал Мадуэке.

Мадуэке об 1:1 с «Байером»: «Когда не можешь победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. В Лондоне «Арсенал» справится с задачей, уверен»