  Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»

Мадуэке о пенальти с «Байером»: я знал, что он был, бежал инстинктивно.

Полузащитник «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о заработанном им пенальти в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

Первая встреча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте матча Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Я просто взял мяч, и инстинкт подсказал мне бежать, поэтому я и побежал. Конечно, когда видишь включение ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это пенальти.

Кай – игрок высокого класса. Все знают его качества, все знают, насколько сильна наша команда. Поэтому, независимо от того, выходишь ты в стартовом составе или заканчиваешь матч, у тебя всегда есть возможность проявить себя», – сказал Мадуэке.

Мадуэке об 1:1 с «Байером»: «Когда не можешь победить, лучше сыграть вничью, чем проиграть. В Лондоне «Арсенал» справится с задачей, уверен»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
Когда видишь включение ВАР, думаешь: «Хоть бы повелись»
На замедленном повторе его падение было таким смешным. Решил не наступать на левую ногу а прыгнуть на правую и упасть
Был ли контакт в штрафной? Был. Пенальти ли это? Скорее нет, чем да. Но, учитывая как уверенно рефери раздавал желтые за не сильно грубые нарушения, был убежден, что он укажет на точку в такой ситуации Причем он мог это сделать в любую сторону.
Откуда знал, вам до игры объявили?
Материалы по теме
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
вчера, 09:34
Хавертц о пенальти «Арсенала»: «Мне жаль «Байер», но это футбол – я был счастлив. Я стремился к таким моментам годами и рад, что забил»
11 марта, 21:13
Юлманд об 11-метровом «Арсенала» на Мадуэке: «Контакта не было, а он упал. Это не пенальти»
11 марта, 20:58
Андрих о пенальти «Арсенала»: «Этого контакта недостаточно, Мадуэке немного помедлил перед падением, кажется. «Байер» должен был победить»
11 марта, 20:37
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
15 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
27 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
32 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
43 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
12 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем