Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»

Директор «Байера» о пенальти «Арсенала»: кристально ясно, что его не было.

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Арсенала » в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

На 86-й минуте Нони Мадуэке , войдя в штрафную «Байера » с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти , ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Раньше, до всего этого (введения ВАР – Спортс’‘) люди говорили, что одного касания недостаточно для назначения пенальти.

Сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт. Тогда у нас будет много пенальти. Для меня кристально ясно, что пенальти не было.

Раньше на международном уровне были какие-то стандарты жесткости, сейчас мы далеки от этого», – сказал Рольфес.

