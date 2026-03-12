  • Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Арсенала» в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

На 86-й минуте Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи и не пригласил турецкого рефери посмотреть повтор. Кай Хавертц реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

«Раньше, до всего этого (введения ВАР – Спортс’‘) люди говорили, что одного касания недостаточно для назначения пенальти.

Сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт. Тогда у нас будет много пенальти. Для меня кристально ясно, что пенальти не было.

Раньше на международном уровне были какие-то стандарты жесткости, сейчас мы далеки от этого», – сказал Рольфес.

Ну разве это фол на Мадуэке? «Арсенал» спасся в ЛЧ со спорного пенальти в самом конце

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TAG24
Вопросы задавай защитнику, который на исходе матча в своей штрафной пошел в подкат и допустил контакт с ногой атакующего игрока
Ответ Erwin Zelazny
Ответ Erwin Zelazny
Ответ Erwin Zelazny
Контакт ≠ нарушение
При чем тут вообще ВАР? Тилльман пытался дотянуться до мяча и в итоге упал задницей на левую ногу Мадуэке, это пенальти. Рольфес пусть своему защитнику претензии предъявляет за такие безрассудные подкаты в своей штрафной
Материалы по теме
Ну разве это фол на Мадуэке? «Арсенал» спасся в ЛЧ со спорного пенальти в самом конце
вчера, 06:23
Юлманд после 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами и хочет преподнести сенсацию»
вчера, 04:46
Хавертц о пенальти «Арсенала»: «Мне жаль «Байер», но это футбол – я был счастлив. Я стремился к таким моментам годами и рад, что забил»
11 марта, 21:13
Юлманд об 11-метровом «Арсенала» на Мадуэке: «Контакта не было, а он упал. Это не пенальти»
11 марта, 20:58
Артета про 1:1 с «Байером»: «Арсенал» отчасти доминировал, но не доводил дело до конца. Мы проявили невнимательность и пропустили, но после замен нашли способ добиться ничьей»
11 марта, 20:48
