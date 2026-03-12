70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам

Американские конгрессмены недовольны стоимостью билетов на ЧМ.

Около 70 членов Конгресса США направили письмо в ФИФА , призывая снизить цены на билеты на чемпионат мира и оказать финансовую помощь городам-организаторам, испытывающим трудности с оплатой турнира.

Письмо, инициированное членом Палаты представителей от Калифорнии Сидни Камлагер-Даув, и подписанное 68 другими демократами, появилось на фоне нескольких месяцев споров о билетах и ​​того, что некоторые города пытаются найти средства или сокращают такие мероприятия, как фестивали болельщиков, пишет The Athletic.

«Все возмущены. Болельщики, с которыми я разговаривала, возмущены. Местные продавцы, рестораны и владельцы местных предприятий, с которыми я общалась, раздражены. И мэры просили о помощи в установлении контакта с ФИФА», – сказала Камлагер-Даув.

Она отметила, что пыталась выразить свое недовольство ФИФА через другие каналы, но не получила ответа: «Мне кажется, что ФИФА довольно замкнута».

Письмо подписано конгрессменами, представляющими округа в 23 штатах США, включая как минимум по одному представителю от каждого из 11 мегаполисов, которые примут матчи чемпионата мира – Лос-Анджелес, район залива Сан-Франциско, Нью-Йорк и Северный Нью-Джерси, Южная Флорида, Сиэтл, Филадельфия, Хьюстон, Бостон, Даллас, Атланта и Канзас-Сити.

«Я разговаривала со своими людьми здесь [в Лос-Анджелесе] и спрашивала: «За что платит ФИФА? Как они помогают?» И получила ответ: «Они ничего не делают. Они ничего не покрывают». Безопасность, мероприятия для болельщиков, партнерские отношения в городах, транспорт – все это лежит на городе.

Так что вопрос в том, какую выгоду получает город? Если кто-то, словно паразит, высасывает все ваши ресурсы и не приносит никакой пользы, то какая от этого выгода, кроме того, что вы являетесь городом-хозяином? И ответ был: никакой», – добавила Камалгер-Даув, представляющая округ, прилегающий к стадиону SoFi в Южной Калифорнии.