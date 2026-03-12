  • Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
Хвича Кварацхелия получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «ПСЖ» с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2). Вингер парижан, отметившийся дублем и голевой передачей после выхода на замену, заработал 8.9 балла и стал лучшим игроком встречи.

«ПСЖ»: Сафонов – 6.6, Хакими – 7.7, Маркиньос – 6.4, Пачо – 7.6, Мендеш – 6.5, Заир-Эмери – 7.2, Витинья – 7.7, Жоау Невеш – 8.2, Дуэ – 7.3, Дембеле – 7.8, Барколя – 8.0.

Вышли на замену: Эрнандес – 6.5, Ли Кан Ин – 5.8, Меюлю – 6.2, Кварацхелия – 8.9.

«Челси»: Йоргенсен – 3.3, Гюсто – 7.5, Фофана – 4.6, Чалоба – 4.4, Кукурелья – 5.1, Кайседо – 6.1, Джеймс – 7.0, Палмер – 5.8, Энцо Фернандес – 8.4, Нету – 7.4, Жоао Педро – 5.6.

Вышли на замену: Лавия – без оценки, Делап – без оценки, Гарначо – без оценки.
 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
