Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор предлагал Федерико Вальверде пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0), но полузащитник отказался.
На 56-й минуте матча голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти. Бразилец подошел к точке и не смог переиграть итальянского вратаря.
Как сообщает As, Винисиус перед ударом предложил исполнить 11-метровый Вальверде, который сделал хет-трик в первом тайме, но уругваец отказался. Федерико посчитал, что это момент его товарища и партнера по команде Винисиуса. Ранее хавбек признавался, что не любит пробивать пенальти.
После нереализованного пенальти вингер жестом извинился перед болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – он поднял левую руку вверх, а правую приложил к груди.
Изображение: кадр из трансляции
не только Вини, желаю всем кто бьет пенальти таким уродливым способом, с припрыжкой, чтоб они не забивали.. как же это бесит, быстрее бы ввели запрещающее правило
Как бежать оскорблять беспочвенно, так целая очередь. А как выяснять кто мерзкий, так это Винисиус) Хотя там среди людей в этой теме он даже в топ-100 не попал бы по мерзости)
Но вот бить настолько слабо, как это сделал Вини нельзя