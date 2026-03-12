Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил

Винисиус предлагал Вальверде пробить пенальти, но уругваец отказался.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор предлагал Федерико Вальверде пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (3:0), но полузащитник отказался.

На 56-й минуте матча голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти. Бразилец подошел к точке и не смог переиграть итальянского вратаря.

Как сообщает As, Винисиус перед ударом предложил исполнить 11-метровый Вальверде, который сделал хет-трик в первом тайме, но уругваец отказался. Федерико посчитал, что это момент его товарища и партнера по команде Винисиуса. Ранее хавбек признавался, что не любит пробивать пенальти.

После нереализованного пенальти вингер жестом извинился перед болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – он поднял левую руку вверх, а правую приложил к груди.

Изображение: кадр из трансляции