  • Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
Винисиус предлагал Вальверде пробить пенальти, но уругваец отказался.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор предлагал Федерико Вальверде пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0), но полузащитник отказался.

На 56-й минуте матча голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса. Главный судья Маурицио Мариани назначил пенальти. Бразилец подошел к точке и не смог переиграть итальянского вратаря.

Как сообщает As, Винисиус перед ударом предложил исполнить 11-метровый Вальверде, который сделал хет-трик в первом тайме, но уругваец отказался. Федерико посчитал, что это момент его товарища и партнера по команде Винисиуса. Ранее хавбек признавался, что не любит пробивать пенальти.

После нереализованного пенальти вингер жестом извинился перед болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – он поднял левую руку вверх, а правую приложил к груди.

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Тут на Спортсе Винисиуса уже распяли, за то что пенальти не дал пробить. А тут вот оно что!
распять, потом отметить Пасху — вы упрекаете за святое!))
Комментарий скрыт
Вальверде сделал одну ошибку в этом матче - отказался пробить пенальти)
не только Вини, желаю всем кто бьет пенальти таким уродливым способом, с припрыжкой, чтоб они не забивали.. как же это бесит, быстрее бы ввели запрещающее правило
зачем запрещать если это как видим не дает никакого преимущества бьющим
Толку то от этих прыжков, игрок сам себя запутывает только. Проще сразу загадать угол, разбежаться без остановок и со всей дури влупить туда, никакой вратарь не вытащит.
Спустя 12 часов можно и выложить эту новость, да спортс?
Спортс видимо думал пару часов, нужно ли им выставлять новость про Винисиусе в хорошем свете или нет. Но все таки то ли совесть заиграла, то ли кнопкой ошиблись...
А вдруг в Англии Манчестер сити тоже победит 3-0?
вполне возможно) но, как-то совсем беспомощно смотрелся МС в этой игре
А ведь им еще основой играть на выхах в чемпе , чтобы железно набирать 3 очка в гонке за пушками.
Пенальтистам реала точно нужно работать с качеством пробития. Что мбаппе выдавал серию из промахов, что вини.
А все люди из этой темы https://www.sports.ru/football/1117101320-vinisius-zarabotal-i-ne-zabil-penalti-v-igre-s-man-siti-donnarumma-sbi.html
будут признавать неправоту?
Как бежать оскорблять беспочвенно, так целая очередь. А как выяснять кто мерзкий, так это Винисиус) Хотя там среди людей в этой теме он даже в топ-100 не попал бы по мерзости)
Да нормально, что бил Вини, учитывая, что Вальверде тоже пенки забивает не стабильно.
Но вот бить настолько слабо, как это сделал Вини нельзя
Часто бил пенальти? В ЛЧ приходилось бить?
Последний раз когда бил это был матч с Реал Сосьедадом и 2 пенальти забил, пока в отсутствии Мбаппе, Винни штатный пенальтист
На спортсе плевать всем на этом. Здесь Вини по любому поводу загнобят)
Рамоса нет......
