Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
Давиде Анчелотти об отставке Алонсо из «Реала»: увольнения – часть жизни тренера.
Давиде Анчелотти, сын и экс-ассистент бывшего тренера «Реала» Карло Анчелотти, высказался об отставке Хаби Алонсо.
Алонсо, назначенный мадридским клубом в мае, был уволен с поста главного тренера в январе.
«Тренеры меняются. Хаби – молодой специалист, у которого впереди выдающаяся карьера, и, конечно, это никак на нем не отразится. Так бывает. Как тренер, сталкивающийся с этим ежедневно, я понимаю это.
Возможно, со стороны это может показаться большим потрясением. Но, в конце концов, увольнение – это часть жизни, и мы должны с этим смириться», – сказал Давиде Анчелотти.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Managing Madrid
1 комментарий
Еще как отразится, потерял работу мечты. Перебить может только сборная.
