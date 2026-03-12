Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»

Давиде Анчелотти об отставке Алонсо из «Реала»: увольнения – часть жизни тренера.

Давиде Анчелотти, сын и экс-ассистент бывшего тренера «Реала » Карло Анчелотти , высказался об отставке Хаби Алонсо.

Алонсо , назначенный мадридским клубом в мае, был уволен с поста главного тренера в январе.

«Тренеры меняются. Хаби – молодой специалист, у которого впереди выдающаяся карьера, и, конечно, это никак на нем не отразится. Так бывает. Как тренер, сталкивающийся с этим ежедневно, я понимаю это.

Возможно, со стороны это может показаться большим потрясением. Но, в конце концов, увольнение – это часть жизни, и мы должны с этим смириться», – сказал Давиде Анчелотти .