Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»

Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински-младшего.

Голкипер «Реала » Тибо Куртуа рассказал, что связался с Антонином Кински-младшим после неудачного матча чеха.

22-летний вратарь был заменен на 17-й минуте выездного матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). Кински совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Я отправил личное сообщение в инстаграме вратарю «Тоттенхэма », потому что то, что с ним случилось, очень тяжело. Это сложно психологически.

Стадион «Атлетико » создает проблемы каждой команде», – сказал Куртуа после матча ЛЧ с «Ман Сити» (3:0).