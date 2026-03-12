  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
7

Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински-младшего.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что связался с Антонином Кински-младшим после неудачного матча чеха.

22-летний вратарь был заменен на 17-й минуте выездного матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). Кински совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Я отправил личное сообщение в инстаграме вратарю «Тоттенхэма», потому что то, что с ним случилось, очень тяжело. Это сложно психологически.

Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде», – сказал Куртуа после матча ЛЧ с «Ман Сити» (3:0).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
logoпремьер-лига Англия
logoАнтонин Кински-младший
logoТоттенхэм
соцсети
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoТибо Куртуа
logoЛига чемпионов УЕФА
Метрополитано
психология
logoАтлетико
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Куртуа и Трубина с голом поздравлял. И к болелам после провалов всегда первый выходит. Помудрел Тибо, красава👍
Он ещё вратаря Кайрата поддержал сразу. Подошёл дал свитер
Привёз конечно. Понятно что ошибки. Но справедливости ради стоит сказать что там с полем что-то не то. Там и другие игроки как на коньках катались весь матч.
Поле одинаковое для обеих команд - а скользили в основном игроки Тотенхема. Я так понимаю, что размеры шипов на бутсах не лушим образом выбрали.
Никогда не понимал фразу: поле одинаковое для всех команд. Оно как раз для всех разное. Для принимающей стороны привычное, понятное и предсказуемое, а для соперника зачастую неудобное. Более того, насколько знаю в серьёзных клубах под конкретного соперника готовят поле по особому (высоту травы, степень полива и вязкости и т д)
Насчет неправильных шипов согласен, но опять же, в профессиональных клубах мне кажется администраторы занимаются такими вещами как подбор шипов, а игрок может опозориться из-за этого.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
