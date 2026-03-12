Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»

Ракитич о Месси: если ты любишь футбол, ты любишь Лео.

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о Лионеле Месси .

«Месси заслуживает чествования в Барселоне, в Хорватии, в Аргентине , в Майами… Он лучший в истории. Необязательно быть болельщиком «Барселоны» или «Интер Майами » – если ты любишь футбол, ты любишь Лео.

Это человек, который изменил то, как мы смотрим на футбол и как его понимаем. Пожалуйста, очень надеюсь, чтобы он не завершал карьеру и продолжал играть еще несколько лет», – сказал Ракитич.