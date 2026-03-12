Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о Лионеле Месси.
«Месси заслуживает чествования в Барселоне, в Хорватии, в Аргентине, в Майами… Он лучший в истории. Необязательно быть болельщиком «Барселоны» или «Интер Майами» – если ты любишь футбол, ты любишь Лео.
Это человек, который изменил то, как мы смотрим на футбол и как его понимаем. Пожалуйста, очень надеюсь, чтобы он не завершал карьеру и продолжал играть еще несколько лет», – сказал Ракитич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что такое полный матч с изобилием моментов и скилов,для них пустая трата времени. Легче утром встать,глянуть соцсети и кудахтать мнимом величии.