13

Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о Лионеле Месси

«Месси заслуживает чествования в Барселоне, в Хорватии, в Аргентине, в Майами… Он лучший в истории. Необязательно быть болельщиком «Барселоны» или «Интер Майами» – если ты любишь футбол, ты любишь Лео.

Это человек, который изменил то, как мы смотрим на футбол и как его понимаем. Пожалуйста, очень надеюсь, чтобы он не завершал карьеру и продолжал играть еще несколько лет», – сказал Ракитич.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Игра Лео может не нравится только любителям мусорной статистики ! Ибо эти персонажи,видать футбол только по нарезкам в тик-токе и инстаграм ☝🏼
Что такое полный матч с изобилием моментов и скилов,для них пустая трата времени. Легче утром встать,глянуть соцсети и кудахтать мнимом величии.
