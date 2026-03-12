«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре

Колосков о Сафонове: не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не «петь дифирамбы» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Российский голкипер с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.

«Сафонов играет в футбол – это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.

Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан – это победы имени Сафонова», – сказал Колосков.

Колосков о Сафонове и Головине: «Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу – иногда хорошо, иногда не очень. Они играют во Франции и не имеют отношения к российскому футболу»

Колосков про Сафонова: «Не надо делать из него супергероя. Это его работа – брать пенальти, отражать удары. Не могу понять, что здесь такого выдающегося»

5:2 «ПСЖ» – благодаря блеску Хвичи (2+1)! Сафонов сэйвом начал голевую атаку, кипер «Челси» – катастрофа