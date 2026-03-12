«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не «петь дифирамбы» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.
Российский голкипер с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.
«Сафонов играет в футбол – это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.
Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан – это победы имени Сафонова», – сказал Колосков.
Обесценить труд и излить старческую желчь: ✅
Куртуа на ленточке невероятный. Проблема в том, что такие как Куртуа, Нойер, Чех, Буффон это единичный товар на целое поколение, который никто в здравом уме не продаст сам. Поэтому они и играют далеко за 30, потому что заменять клубам их некем, при всем желании и возможностях (какие бабки Челси не заплатить за Кепу, ни Чехом, ни Куртуа он не стал).
Любая замена Нойера - будет хуже Нойера. Любая замена Буффона - хуже Буффона. Любая замена Чеха - хуже Чеха. Так и Реал будет давать любые бабки Куртуа, чтобы тот был в раме ещё лет 5.
Поэтому единственный вратарь уровня Куртуа, это сам Куртуа. Где и кого будет покупать ПСЖ очень интересно. Кстати, летом уже купили дорогущего вратаря сборной Франции, который сидит уже под Сафоновым. Да и опыт с Буффоном уже был.
В общем, я не знаю в какой параллельной реальности это мнение обитает. Сафонов в этом сезоне прибавляет и играет стабильно. Делает важные сейвы и имеет килл-фичу по отражению пенок, которая уже принесла трофей и будет приносить ещё.
Донарума явно был сильнее Матвея, но они его слили. И либо сейчас Матвей выйдет на уровень выше, что он может сделать, либо ПСЖ возьмёт вратаря такого же уровня как и Матвей, и так же будет наблюдать за прогрессом в течение 3-4 сезонов.
a то у некоторых под этой тяжестью мяч с одиннадцати метров до ленточки ворот долететь не может.
Тьфу на тебя и твоё мнение.