  • «Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре

Колосков о Сафонове: не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не «петь дифирамбы» вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Российский голкипер с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5:2). Он провел 10-й матч подряд за парижан.

«Сафонов играет в футбол – это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.

Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», но помимо него там еще десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан – это победы имени Сафонова», – сказал Колосков.

Колосков о Сафонове и Головине: «Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу – иногда хорошо, иногда не очень. Они играют во Франции и не имеют отношения к российскому футболу»

Колосков про Сафонова: «Не надо делать из него супергероя. Это его работа – брать пенальти, отражать удары. Не могу понять, что здесь такого выдающегося»

5:2 «ПСЖ» – благодаря блеску Хвичи (2+1)! Сафонов сэйвом начал голевую атаку, кипер «Челси» – катастрофа

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
85 комментариев
Всего лишь играет в старте обладателя Лиги чемпионов. В принципе, ничего особенного. Так, ерунда.
Всего лишь играет в старте обладателя Лиги чемпионов. В принципе, ничего особенного. Так, ерунда.
До прихода Матвея ПСЖ только мечтал о победе в ЛЧ
Просто порадоваться за своего соотечественника в основном составе ПСЖ: ❌
Обесценить труд и излить старческую желчь: ✅
И в тоже время Колосков аплодирует пилотам при посадке)
Товарищ может прокомментировать не Сафонова, а свою работу, и ,например, РФС чем занимается? Были какие нибудь диалоги с «партнерами»? Задавали им неудобные вопросы по дисквалификации сборной? Открытое письмо хотя бы напишите в ФИФА , ознакомьте мир со своей позицией так сказать.
Товарищ может прокомментировать не Сафонова, а свою работу, и ,например, РФС чем занимается? Были какие нибудь диалоги с «партнерами»? Задавали им неудобные вопросы по дисквалификации сборной? Открытое письмо хотя бы напишите в ФИФА , ознакомьте мир со своей позицией так сказать.
Товарищ на пенсии, какую свою работу он должен комментировать?
Товарищ на пенсии, какую свою работу он должен комментировать?
Он действующий почетный президент РФС и по любому в курсе событий. Если у него нашлось время на обсуждение Сафонова то интереснее было бы послушать о делах более важных.
Очень смешно, когда пишут что ПСЖ "выйдет за вратарём уровня Куртуа".

Куртуа на ленточке невероятный. Проблема в том, что такие как Куртуа, Нойер, Чех, Буффон это единичный товар на целое поколение, который никто в здравом уме не продаст сам. Поэтому они и играют далеко за 30, потому что заменять клубам их некем, при всем желании и возможностях (какие бабки Челси не заплатить за Кепу, ни Чехом, ни Куртуа он не стал).

Любая замена Нойера - будет хуже Нойера. Любая замена Буффона - хуже Буффона. Любая замена Чеха - хуже Чеха. Так и Реал будет давать любые бабки Куртуа, чтобы тот был в раме ещё лет 5.

Поэтому единственный вратарь уровня Куртуа, это сам Куртуа. Где и кого будет покупать ПСЖ очень интересно. Кстати, летом уже купили дорогущего вратаря сборной Франции, который сидит уже под Сафоновым. Да и опыт с Буффоном уже был.

В общем, я не знаю в какой параллельной реальности это мнение обитает. Сафонов в этом сезоне прибавляет и играет стабильно. Делает важные сейвы и имеет килл-фичу по отражению пенок, которая уже принесла трофей и будет приносить ещё.
Очень смешно, когда пишут что ПСЖ "выйдет за вратарём уровня Куртуа". Куртуа на ленточке невероятный. Проблема в том, что такие как Куртуа, Нойер, Чех, Буффон это единичный товар на целое поколение, который никто в здравом уме не продаст сам. Поэтому они и играют далеко за 30, потому что заменять клубам их некем, при всем желании и возможностях (какие бабки Челси не заплатить за Кепу, ни Чехом, ни Куртуа он не стал). Любая замена Нойера - будет хуже Нойера. Любая замена Буффона - хуже Буффона. Любая замена Чеха - хуже Чеха. Так и Реал будет давать любые бабки Куртуа, чтобы тот был в раме ещё лет 5. Поэтому единственный вратарь уровня Куртуа, это сам Куртуа. Где и кого будет покупать ПСЖ очень интересно. Кстати, летом уже купили дорогущего вратаря сборной Франции, который сидит уже под Сафоновым. Да и опыт с Буффоном уже был. В общем, я не знаю в какой параллельной реальности это мнение обитает. Сафонов в этом сезоне прибавляет и играет стабильно. Делает важные сейвы и имеет килл-фичу по отражению пенок, которая уже принесла трофей и будет приносить ещё.
Любой футболист стареет, а на смену ему должен кто-то прийти, очевидно. Каким бы великим не был Чех, он стареет и уходит. Буффон и Нойер играют за 40? Предел тоже есть. Так что вратаря уровня и количества решающих матчей Куртуа, может, купить нельзя, но можно выбрать менее опытного, который в перспективе будет так же велик. И здесь вопрос, готов ли Сафонов к такому вызову? Очень хотелось бы верить
Очень смешно, когда пишут что ПСЖ "выйдет за вратарём уровня Куртуа". Куртуа на ленточке невероятный. Проблема в том, что такие как Куртуа, Нойер, Чех, Буффон это единичный товар на целое поколение, который никто в здравом уме не продаст сам. Поэтому они и играют далеко за 30, потому что заменять клубам их некем, при всем желании и возможностях (какие бабки Челси не заплатить за Кепу, ни Чехом, ни Куртуа он не стал). Любая замена Нойера - будет хуже Нойера. Любая замена Буффона - хуже Буффона. Любая замена Чеха - хуже Чеха. Так и Реал будет давать любые бабки Куртуа, чтобы тот был в раме ещё лет 5. Поэтому единственный вратарь уровня Куртуа, это сам Куртуа. Где и кого будет покупать ПСЖ очень интересно. Кстати, летом уже купили дорогущего вратаря сборной Франции, который сидит уже под Сафоновым. Да и опыт с Буффоном уже был. В общем, я не знаю в какой параллельной реальности это мнение обитает. Сафонов в этом сезоне прибавляет и играет стабильно. Делает важные сейвы и имеет килл-фичу по отражению пенок, которая уже принесла трофей и будет приносить ещё.
Соглашусь, ведь таких как Куртуа каждое трансферное окно по десятку выставляют - бери, не хочу.
Донарума явно был сильнее Матвея, но они его слили. И либо сейчас Матвей выйдет на уровень выше, что он может сделать, либо ПСЖ возьмёт вратаря такого же уровня как и Матвей, и так же будет наблюдать за прогрессом в течение 3-4 сезонов.
приспособле́нец классический
приспособле́нец классический
Ты копировал слово из словаря что ли, раз оно аж с ударением? :D
человек под тяжестью российского паспорта выбился в футбол больших клубов — вот за это и поем дифирамбы!
а то у некоторых под этой тяжестью мяч с одиннадцати метров до ленточки ворот долететь не может.
Да у нас каждый второй вратарь играет в Лиге Чемпионов! Конечно, ничего особенного!
Да порадуйся ты за человека, скажи что-нибудь доброе, откуда столько язвительности, черствости..
Тьфу на тебя и твоё мнение.
Играет в одном из сильнейших футбольных клубов мира в основном составе.Дед,прими-ка таблетку.
