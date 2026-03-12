Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
Жирков о «Спартаке»: он всегда будет в числе топ-клубов в России.
Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, считает ли «Спартак» топ-клубом.
– По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» – больше не топ-клуб. Согласны?
– Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он ни находился, у него большая армия болельщиков.
– «Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?
– Да, конечно, – сказал Жирков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, как-то да
Так и есть, топ клубы не только по трофеям считаются
Футбольный матч Спартак - Динамо, и переполнен стадион.
Про Спартак верно, а Динамо-то почему? 50 лет без чемпионского титула, 30 лет вообще без трофеев. За 50 лет лишь 1 трофей. Это уровень Терека и Тосно.
