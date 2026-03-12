  Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
7

Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»

Жирков о «Спартаке»: он всегда будет в числе топ-клубов в России.

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, считает ли «Спартак» топ-клубом. 

По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» – больше не топ-клуб. Согласны?

– Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он ни находился, у него большая армия болельщиков.

«Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?

– Да, конечно, – сказал Жирков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Ну, как-то да
Так и есть, топ клубы не только по трофеям считаются
Футбольный матч Спартак - Динамо, и переполнен стадион.
Про Спартак верно, а Динамо-то почему? 50 лет без чемпионского титула, 30 лет вообще без трофеев. За 50 лет лишь 1 трофей. Это уровень Терека и Тосно.
Материалы по теме
Аршавин о «Бостоне»: «Вы как «Спартачок» играете – в одну касашку, чик-чик». Задоров сравнил игру команды с «Челси» Моуринью, Филатов – с «Атлетико» Симеоне
10 марта, 20:59Фото
Солари о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Каждый имеет право на мнение. Для меня это топ-клуб. Мы отлично работаем для прогресса»
10 марта, 17:25
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
10 марта, 14:23
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
6 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
11 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
22 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
40 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
44 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
58 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
59 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем