Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»

Жирков о «Спартаке»: он всегда будет в числе топ-клубов в России.

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, считает ли «Спартак» топ-клубом.

– По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» – больше не топ-клуб. Согласны?

– Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он ни находился, у него большая армия болельщиков.

– «Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?

– Да, конечно, – сказал Жирков.