Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уверен, что «Зенит» уверенно обыграет «Спартак» в 21‑м туре Мир РПЛ.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт‑Петербурге» в субботу. «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице, «Спартак» (35 очков) идет шестым.
«Думаю, что у «Спартака» нет шансов. «Зенит» уверенно выиграет. В этом матче я верю в «Зенит». В данный момент «Спартак» слабее», – сказал Губерниев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Чем Зенит сильнее сейчас или Спартак слабее?!
Если проводить анализ проведенных матчей, то Зенит все 3 своих матча мучался в атаке и ничего толком не создавал там.
Спартак же во всех трех своих матчах был не плох в атаке, но допускал много ошибок в обороне.
Как имея эти данные можно сделать вывод, что Зенит сейчас явно сильнее?!
Преимущество Зенита это свое поле, где он исторически играет лучше конкурентов.
Другие плюсы не на поверхности.
Зенит мало допускает моментов у своих ворот, особенно на своем поле. А Спартак много, причем с командами абсолютно любого уровня. Даже с учетом импотенции атаки Зенита я бы ставил на минимум 3 гола в ворота Спартака.
Если Максименко в этот раз на матч приедет, встанет в ворота... можно даже выиграть )
Но уверенно и Зенит, пару лет не выигрывали в чемпионате и ещё столько же не выиграют )