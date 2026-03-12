Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»

Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно победит «Спартак».

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уверен, что «Зенит» уверенно обыграет «Спартак» в 21‑м туре Мир РПЛ .

Матч между «Зенитом » и «Спартаком» пройдет в Санкт‑Петербурге» в субботу. «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице, «Спартак» (35 очков) идет шестым.

«Думаю, что у «Спартака » нет шансов. «Зенит» уверенно выиграет. В этом матче я верю в «Зенит». В данный момент «Спартак» слабее», – сказал Губерниев.