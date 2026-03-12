  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
27

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уверен, что «Зенит» уверенно обыграет «Спартак» в 21‑м туре Мир РПЛ.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт‑Петербурге» в субботу. «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице, «Спартак» (35 очков) идет шестым.

«Думаю, что у «Спартака» нет шансов. «Зенит» уверенно выиграет. В этом матче я верю в «Зенит». В данный момент «Спартак» слабее», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoДмитрий Губерниев
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губерниев с Орзул примерно одинаково в футболе разбираются
Ответ Великий Алонсо
Орзул, боюсь, что больше разбирается.
Орзул лучше!
А можно как-то с аргументами?!
Чем Зенит сильнее сейчас или Спартак слабее?!
Если проводить анализ проведенных матчей, то Зенит все 3 своих матча мучался в атаке и ничего толком не создавал там.
Спартак же во всех трех своих матчах был не плох в атаке, но допускал много ошибок в обороне.
Как имея эти данные можно сделать вывод, что Зенит сейчас явно сильнее?!
Преимущество Зенита это свое поле, где он исторически играет лучше конкурентов.
Другие плюсы не на поверхности.
Ответ Caniball
Ну вот из всего что вы написали, как раз вывод и напрашивается)
Зенит мало допускает моментов у своих ворот, особенно на своем поле. А Спартак много, причем с командами абсолютно любого уровня. Даже с учетом импотенции атаки Зенита я бы ставил на минимум 3 гола в ворота Спартака.
Ну так ставь хату на тотал больше 3
Тут вообще непредсказуемо. Самые слабые Зенит и Спартак за последние годы.
Митяй абсолютный дилетант в футболе да и в других вида спорта не блещет. Его главное оружие это словесный по - -с
Тьфу на тебя губа
В данный момент Спартак сильнее)
Если Максименко в этот раз на матч приедет, встанет в ворота... можно даже выиграть )
Но уверенно и Зенит, пару лет не выигрывали в чемпионате и ещё столько же не выиграют )
Главный футбольный эксперд название команд выучил,уже хорошо).
зачем ему задают вопросы о футболе ?
Ему не задают. Он сам генерирует желтизну
Какие ваши доказательства...
Великий комментатор Губерниев, пусть комментирует биатлон, играет в КВН и поёт, но пожалуйста, не футбол!!!!!!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем