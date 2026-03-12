Вальверде с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реала» с «Сити». Холанд с 5.8 – один из худших
Федерико Вальверде получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Реала» с «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Мадрида», сделавший хет-трик, заработал 9.4 балла и стал лучшим игроком встречи.
«Реал»: Куртуа – 8.8, Менди – 7.0, Хейсен – 7.1, Рюдигер – 7.3, Александер-Арнолд – 7.3, Питарч – 6.4, Тчуамени – 7.2, Гюлер – 7.5, Вальверде – 9.4, Браим – 7.7, Винисиус – 7.2.
Вышли на замену: Карвахаль – без оценки, Фран Гарсия – 6.8, Камавинга – 6.7, Анхель – 6.4, Мастантуоно – 6.0.
«Манчестер Сити»: Доннарумма – 6.6, Хусанов – 6.0, Диаш – 6.0, Гехи – 6.1, О’Райли – 5.1, Родри – 7.4, Бернарду – 6.3, Доку – 6.9, Семеньо – 6.4, Савиньо – 6.2, Холанд – 5.8.
Вышли на замену: Аит-Нури – 6.4, Рейндерс – 6.1, Шерки – 6.2, Мармуш – без оценки.