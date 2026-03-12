  Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»
Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру мерсисайдцев в этом сезоне. 

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1). 

«Эта команда находится в миллионе миль от того уровня, на котором она должна была быть в этом сезоне – когда мы должны были говорить о ней так же, как сейчас говорим о «Баварии».

Это была действительно хорошая игра, игра от ворот до ворот, но для «Ливерпуля» это был плохой матч. Я не думаю, что «Галатасарай» – великая команда. Это команда, которую «Ливерпуль» должен обыгрывать.

В этом и заключалась цель того, что «Ливерпуль» потратил более 400 млн фунтов летом – сделать следующий шаг после победы в Премьер-лиге и выиграть Лигу чемпионов.

Дело не только в поражении – сама игра команды вызывает серьезное беспокойство у главного тренера. Я уже говорил, что ему нужно что-то менять, но, по сути, он уже перепробовал все – и, похоже, ничего не работает.

Мы говорим о команде, которой нужно отыгрывать отставание в противостоянии с «Галатасараем». Думаю, они смогут это сделать, но у меня нет никакой уверенности, что «Ливерпуль» пройдет дальше, если в следующем раунде будет «ПСЖ». Ни на одном этапе этого сезона у меня не возникало ощущения, что «Ливерпуль» полностью контролирует матч.

Может ли новый тренер изменить ситуацию? Я не думаю, что это что-то кардинально поменяет. Состав команды, то, как он был сформирован, а также нехватка вариантов на некоторых позициях – тоже большая проблема. Дело не только в тренере, но, как мы знаем, именно тренеры обычно несут основную ответственность», – сказал Каррагер в эфире CBS. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
"Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет ПСЖ"

А Галатасарай уже прошли, что ли?
Я бы сказал немного иначе: есть уверенность, что Ливер не пройдет ПСЖ и нет уверенности - что Ливер пройдет Галатасарай.
На Галатасарай соберутся, их Юве в меньшинстве гонял на своем поле, и три забил, ( Турки домашняя команда ) а вот дальше точно ловить нечего (((
Что думаете, если не будет ни одного трофея в этом году, тренера оставлять надо?
Очень странная формулировка)) можно не взять трофеев и при этом дойти до финалов ЛЧ и КА, за такое точно нет смысла увольнять !)
Что касается Слота, то здесь все очевидно, игры нет уже год, с начало той весны, когда вылетели из всех кубковых турниров, но при этом взяли АПЛ благодаря супер форме Салаха и дикому спаду конкурентов, так что нужно менять тренера
да, вопрос актуален именно на фоне отвратительной игры, после сверх дорогой для команды летней закупки игроков. Просто у меня было мнение после чемпионства, что уже неважно, как будет команда брать трофеи ближайшие 2 года, Слот заработал себе это время работы.
Ливерпуль Галатасарай не пройдет.
В 04/05 по другому было? Тоже считали, что против Ювентуса нет шансов, против Челси, которому 3 раза подряд проиграли - 0 шансов, в итоге очень хорошо сыграли, но с Миланом, конечно, очень повезло.
