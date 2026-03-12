Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»

Каррагер: «Ливерпуль» в миллионе миль от того уровня, на котором должен быть.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру мерсисайдцев в этом сезоне.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1).

«Эта команда находится в миллионе миль от того уровня, на котором она должна была быть в этом сезоне – когда мы должны были говорить о ней так же, как сейчас говорим о «Баварии».

Это была действительно хорошая игра, игра от ворот до ворот, но для «Ливерпуля » это был плохой матч. Я не думаю, что «Галатасарай » – великая команда. Это команда, которую «Ливерпуль» должен обыгрывать.

В этом и заключалась цель того, что «Ливерпуль» потратил более 400 млн фунтов летом – сделать следующий шаг после победы в Премьер-лиге и выиграть Лигу чемпионов.

Дело не только в поражении – сама игра команды вызывает серьезное беспокойство у главного тренера. Я уже говорил, что ему нужно что-то менять, но, по сути, он уже перепробовал все – и, похоже, ничего не работает.

Мы говорим о команде, которой нужно отыгрывать отставание в противостоянии с «Галатасараем». Думаю, они смогут это сделать, но у меня нет никакой уверенности, что «Ливерпуль» пройдет дальше, если в следующем раунде будет «ПСЖ». Ни на одном этапе этого сезона у меня не возникало ощущения, что «Ливерпуль» полностью контролирует матч.

Может ли новый тренер изменить ситуацию? Я не думаю, что это что-то кардинально поменяет. Состав команды, то, как он был сформирован, а также нехватка вариантов на некоторых позициях – тоже большая проблема. Дело не только в тренере, но, как мы знаем, именно тренеры обычно несут основную ответственность», – сказал Каррагер в эфире CBS.