Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру мерсисайдцев в этом сезоне.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1).
«Эта команда находится в миллионе миль от того уровня, на котором она должна была быть в этом сезоне – когда мы должны были говорить о ней так же, как сейчас говорим о «Баварии».
Это была действительно хорошая игра, игра от ворот до ворот, но для «Ливерпуля» это был плохой матч. Я не думаю, что «Галатасарай» – великая команда. Это команда, которую «Ливерпуль» должен обыгрывать.
В этом и заключалась цель того, что «Ливерпуль» потратил более 400 млн фунтов летом – сделать следующий шаг после победы в Премьер-лиге и выиграть Лигу чемпионов.
Дело не только в поражении – сама игра команды вызывает серьезное беспокойство у главного тренера. Я уже говорил, что ему нужно что-то менять, но, по сути, он уже перепробовал все – и, похоже, ничего не работает.
Мы говорим о команде, которой нужно отыгрывать отставание в противостоянии с «Галатасараем». Думаю, они смогут это сделать, но у меня нет никакой уверенности, что «Ливерпуль» пройдет дальше, если в следующем раунде будет «ПСЖ». Ни на одном этапе этого сезона у меня не возникало ощущения, что «Ливерпуль» полностью контролирует матч.
Может ли новый тренер изменить ситуацию? Я не думаю, что это что-то кардинально поменяет. Состав команды, то, как он был сформирован, а также нехватка вариантов на некоторых позициях – тоже большая проблема. Дело не только в тренере, но, как мы знаем, именно тренеры обычно несут основную ответственность», – сказал Каррагер в эфире CBS.
А Галатасарай уже прошли, что ли?
Что касается Слота, то здесь все очевидно, игры нет уже год, с начало той весны, когда вылетели из всех кубковых турниров, но при этом взяли АПЛ благодаря супер форме Салаха и дикому спаду конкурентов, так что нужно менять тренера