  Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов

На матч «Зенит» – «Спартак» назначен судья Карасев.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Мир РПЛ.

13 марта (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков 

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Андрей Прокопов 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев 

Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Капленков 

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
Карасик на матче. Чердак у микрофона.
Что может испортить такой матч?
Ответ andrew.p
Карасик на матче. Чердак у микрофона. Что может испортить такой матч?
Комментарий скрыт
Ответ SVSH
Комментарий скрыт
Сомневаюсь, что Спартак выиграет
Карасев - Иванов комбо связка))
Прям дрим-тим))
Ответ Caniball
Карасев - Иванов комбо связка)) Прям дрим-тим))
Или Казарцев на варе
Ответ Caniball
Карасев - Иванов комбо связка)) Прям дрим-тим))
Скандал гарантирован. Специально их ставят.
Тотал"ВАРов" 7,5 больше))
Ответ Кот_Вопрос
Тотал"ВАРов" 7,5 больше))
Это же исключительно про матч Зенит-Спартак? 😁
Так, парни, по-свойски быстро раскидаем кто чей.
Судья из Москвы на матчах Зенита против московских команд – это базированная база, как говорят зумеры.
Карасёв, хотя бы с ВАР может не согласиться
Раз карасёв, значит пенальти или красная карточка будет
Ответ Пётр Гамаз
Раз карасёв, значит пенальти или красная карточка будет
Красная карточка за забитый пенальти
Спартак с козырей зашел.
Пенальти и КК - железобетон
Ответ Nils Michael
Пенальти и КК - железобетон
В ворота Зенита ...
Карасёв сейчас в форме, кому ещё судить такой матч? Прям со всех сторон накинулись )
Нормально отсудит
Ответ Пользователь Имени
Карасёв сейчас в форме, кому ещё судить такой матч? Прям со всех сторон накинулись ) Нормально отсудит
после игры не забудь это повторить
Ответ Сергей Ковалёв
после игры не забудь это повторить
Обязательно, если оправдает возложенные )
А кто "должен" судить?
Игру «Зенит» – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Нагучев. «Матч ТВ» также покажет встречи «Балтика» – ЦСКА, «Рубин» – «Локомотив»
вчера, 08:01
Босс судей публично отчитался – и даже не везде поддержал своих. Разбор самых спорных решений в РПЛ от Мажича
11 марта, 21:50
