  • «Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»
«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал» должен был бить другой пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), а не тот, что был назначен.

На 57-й минуте голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сбил Винисиуса Жуниора, бразилец сам подошел к точке и не забил. На 71-й после контакта Рубена Диаша и Браима Диаса арбитр Маурицио Мариани не назначил 11-метровый.

«Доннарумма задел Винисиуса, пытаясь заблокировать рывок бразильца, и Винисиус упал. 😅 Падение произошло не из-за этого контакта. Это не пенальти.

Диаш неудачно обработал мяч, когда к нему приблизился Браим, и хотя ему удалось вернуть владение мячом правой ногой, он намеренно сбил марокканца левой ногой. Это пенальти», – написал Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского

Фиаско Пепа: как «Сити» провалился 0:3 в Мадриде? Разбор

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Они там чем вообще футбол смотрят, эти бывшие судьи? Доннарума задел рукой Винисиуса, а Диаш чисто в мяч сыграл в моменте с Браимом, вообще не задев того.
Ответ Aleksandr Blaugranas
Комментарий скрыт
Ответ people people
Ты футбол смотришь? Правила знаешь? Играешь в футбол? Доннарумма , сыграл в мяч? Нет. Касание было? Было. На таком скорости любое касание спровоцирует падения. Вини, вчера точно не симулировал
На Винисиусе был чистейший, тысячепроцентный, абсолютно неоспоримый пенальти. Если это не пенальти, то нужно их вообще отменять. Иное дело, что Винисиус не должен был его исполнять.
Ответ Roman Betenya
Винисиус предложил Вальверде пробить, но тот отказался.

После матча было интервью Федерико, где он об этом рассказал.
Ответ Roman Betenya
Почему бы Вини не должен исполнять, если в отсутствие Мбаппе он штатный пенальтист?
опять каталонские свистки бредят 🤣
Кто то ожидал другого ответа от него?
Лучше на пенальти арсенала посмотрите, вот там чушь так чушь
Блет, ну чел просто хайпит и накидывает на вентилятор, что бы мы тут на спорце друг другу глотки перегрызли, ссылаясь на "а вот бывший судья Фернандес сказал, что Донарума не сбивал Винисиуса"
"Доннарумма задел Винисиуса, пытаясь заблокировать рывок бразильца, и Винисиус упал. 😅 Падение произошло не из-за этого контакта". Он же сам себе противоречит?
Зачем нам мнение какого то фернандеса когда ест лапочкин
Типичный пробарсовский судья
Футболист задел другого футболиста, но это не пенальти? Хорошо, что этот судья уже бывший.
