Вальверде получил 4 звезды от Marca после хет-трика в матче с «Сити». У Холанда и Хусанова – прочерк
Вальверде получил лучшую оценку за матч с «Сити», у Холанда – прочерк.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил лучшую оценку по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).
Marca поставила автору хет-трика четыре звезды. По три звезды в «Реале» получили Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и тренер Альваро Арбелоа. Винисиус Жуниор удостоился двух звезд.
В составе «Ман Сити» самую высокую оценку получили Бернарду Силва, Антуан Семеньо и Жереми Доку – по две звезды. Тренеру Пепу Гвардиоле поставили одну. Эрлинг Холанд (82 минуты), Абдукодир Хусанов (весь матч) и Савиньо (45 минут) остались без оценки – у них прочерк.
Изображение: marca.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
А почему у Хусанова прочерк? Он сыграл как минимум не хуже Диаша!
Ага, ещё ему спасибо нужно сказать, что в свои не забил хотя бы, а то он любитель
😂😂😂
Из 3 голов в ворота Сити Хусанов ошибся только в 3 голе когда с Вини борьбу проиграл, в остальных голах его ошибки нету, тот же ОРайли или Гехи намного ярче привозили голы, не понятно весь этот хейт к Хусанову, в целом весь Сити плохо сыграл
орайли как и хусаинов не уровень сити
О’Райли и Гехи продвигали мяч в атаке, а Хусанов только может ближнему пасовать. Когда один игрок полезен и в атаке и в обороне и провалился в обороне, то к нему меньше хейта чем к игроку который вышел в старте только из-за своих оборонительных скиллов и именно в обороне провалился.
Орайли напривозил , но прочерк дадим Хусанову. Это потому что он азиат?
зато Хусанов быстро бегает, лол
вчера Гюлер понравился слева.страховал Менди,кто смотрел матч полностью,потом Франа.ну и пас на Вини-конфетка.но что-то часто Арбелоа меняет его на 60 минуте в последнее время.нужно мяч тоже подержать,а не только бей беги.хотя вчера сыграли все отлично.а Феде вообще боец-молодец!!!!
По физухе не вывозит такой интенсив Арда.
да,жаль.хотя на тренировке у Пинтуса,он показал лучший результат на выносливость)))))
У них 5 звёзд бывает или это максимальная оценка?
Пепу прочерк надо
У Орайли то откуда оценка? :)) у него прочерк через фамилию должен стоять :)
Да там минимум у половины команды должен был быть прочерк. Оборона вообще сыграла ужасно. По факту это стало худшим матчем Сити против Реала. А ведь он не раз просто выживал в этих противостояниях. Но все прошло...
