Вальверде получил 4 звезды от Marca после хет-трика в матче с «Сити». У Холанда и Хусанова – прочерк

Вальверде получил лучшую оценку за матч с «Сити», у Холанда – прочерк.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил лучшую оценку по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (3:0).

Marca поставила автору хет-трика четыре звезды. По три звезды в «Реале » получили Тибо Куртуа , Орельен Тчуамени и тренер Альваро Арбелоа . Винисиус Жуниор удостоился двух звезд.

В составе «Ман Сити» самую высокую оценку получили Бернарду Силва , Антуан Семеньо и Жереми Доку – по две звезды. Тренеру Пепу Гвардиоле поставили одну. Эрлинг Холанд (82 минуты), Абдукодир Хусанов (весь матч) и Савиньо (45 минут) остались без оценки – у них прочерк.

