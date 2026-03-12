  Вальверде получил 4 звезды от Marca после хет-трика в матче с «Сити». У Холанда и Хусанова – прочерк
Вальверде получил 4 звезды от Marca после хет-трика в матче с «Сити». У Холанда и Хусанова – прочерк

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил лучшую оценку по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

Marca поставила автору хет-трика четыре звезды. По три звезды в «Реале» получили Тибо КуртуаОрельен Тчуамени и тренер Альваро АрбелоаВинисиус Жуниор удостоился двух звезд.

В составе «Ман Сити» самую высокую оценку получили Бернарду Силва, Антуан Семеньо и Жереми Доку – по две звезды. Тренеру Пепу Гвардиоле поставили одну. Эрлинг Холанд (82 минуты), Абдукодир Хусанов (весь матч) и Савиньо (45 минут) остались без оценки – у них прочерк.

Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского

Фиаско Пепа: как «Сити» провалился 0:3 в Мадриде? Разбор

А почему у Хусанова прочерк? Он сыграл как минимум не хуже Диаша!
Ответ Rhett Butler
Ага, ещё ему спасибо нужно сказать, что в свои не забил хотя бы, а то он любитель
Ответ Rhett Butler
😂😂😂
Из 3 голов в ворота Сити Хусанов ошибся только в 3 голе когда с Вини борьбу проиграл, в остальных голах его ошибки нету, тот же ОРайли или Гехи намного ярче привозили голы, не понятно весь этот хейт к Хусанову, в целом весь Сити плохо сыграл
Ответ adika1992
орайли как и хусаинов не уровень сити
Ответ adika1992
О’Райли и Гехи продвигали мяч в атаке, а Хусанов только может ближнему пасовать. Когда один игрок полезен и в атаке и в обороне и провалился в обороне, то к нему меньше хейта чем к игроку который вышел в старте только из-за своих оборонительных скиллов и именно в обороне провалился.
Орайли напривозил , но прочерк дадим Хусанову. Это потому что он азиат?
зато Хусанов быстро бегает, лол
вчера Гюлер понравился слева.страховал Менди,кто смотрел матч полностью,потом Франа.ну и пас на Вини-конфетка.но что-то часто Арбелоа меняет его на 60 минуте в последнее время.нужно мяч тоже подержать,а не только бей беги.хотя вчера сыграли все отлично.а Феде вообще боец-молодец!!!!
Ответ el52el5353
По физухе не вывозит такой интенсив Арда.
Ответ Bigbadaboom
да,жаль.хотя на тренировке у Пинтуса,он показал лучший результат на выносливость)))))
У них 5 звёзд бывает или это максимальная оценка?
Пепу прочерк надо
У Орайли то откуда оценка? :)) у него прочерк через фамилию должен стоять :)
Да там минимум у половины команды должен был быть прочерк. Оборона вообще сыграла ужасно. По факту это стало худшим матчем Сити против Реала. А ведь он не раз просто выживал в этих противостояниях. Но все прошло...
Анри про 3:0 с «Сити»: «Я не знаю, что «Реал» добавил в футболку, может, я верну свои волосы, если надену ее. Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду»
вчера, 06:40
Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»
вчера, 06:14
Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
вчера, 05:59
Рекомендуем
Главные новости
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
3 минуты назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
20 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
32 минуты назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
37 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
48 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
4 минуты назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
17 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем