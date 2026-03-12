  Анри про 3:0 с «Сити»: «Я не знаю, что «Реал» добавил в футболку, может, я верну свои волосы, если надену ее. Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду»
Анри про 3:0 с «Сити»: «Я не знаю, что «Реал» добавил в футболку, может, я верну свои волосы, если надену ее. Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри похвалил «Реал» за крупную победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду». Никто этого не ожидал. И никто не думал, что Вальверде сделает хет-трик. Любой, кто скажет, что думал, что он это сделает – лжец.

Итак, я хочу поговорить о командной работе, которую они продемонстрировали. Именно так выигрываются матчи. Каждый защищался ради каждого. И Вальверде получит свою награду, потому что он великолепно служит этому клубу, он забил три гола. С ним такое случается крайне редко. Так что им нужно отдать должное.

Еще я хочу сказать о... Я не знаю, как произнести его имя – Питарч... Потому что я внимательно смотрел за ним этим вечером. Какую же игру он провел! Он бегал за всех.

И я не знаю, что они добавили в эту футболку. Я не знаю, что они вложили в нее. Честно говоря, я действительно не знаю. Конечно, то, что я собираюсь сказать, – шутка, потому что я не хочу носить эту футболку. Но, может быть, если я ее надену, это поможет мне вернуть волосы. Они что-то в нее вложили. Когда они играют в Лиге чемпионов, я не знаю, что это такое... Эта футболка тяжелая, и приходится бороться с победителями этого турнира. Я не понимаю, почему, когда они ее надевают, игроки выглядят по-другому.

Да, им нужно отдать должное, потому что именно такой команды я не ожидал от «Реала» в первом матче. Так что, как бы мне ни было больно это говорить, они молодцы», – сказал француз.

Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского

Фиаско Пепа: как «Сити» провалился 0:3 в Мадриде? Разбор

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CBS Sports Golazo
ахахаха
Осталось ещё 9 Вальверде найти. Куртуа оставим. Надо поинтересоваться, может у него братья какие есть в Уругвае. И тогда мы поедем катком.
Ну можно на 8 остановиться, Чуамени стабильно очень хорош)
Куртуа и вправду хорош. Его голевая, ну и шикарный сейв, просто шикарнейший, не дал Мансити вернутьсяс в игру
Вчера Реал показал что происходит когда команда заряжена на результат и все в команде бегают. Как сыграл Вальверде, как боролся и бегал Браими. Вини тоже бегал в оборону, а не стоял впереди как бесполезный столб.
При втором голе, несмотря на голевую, Вини как раз стоял как столб, Браим на бешенной скорости протащил мяч в атаку, и там было море пространства для Вини чтобы убежать, и Браим тоже начал возмущаться даже, мол не стой, беги, но потом голевая с рикошетом, этот момент замаскировал, и все обошлось, но Винисиус крайне пассивный когда у него игра не идет, он просто кладет на всех остальных …..
Всё по делу. "Реал" был лучше.
Такие же мысли после обзора, Арсенал вчера убил меня, и я уснул, лишив себя трех шикарных матчей! 😁
Генри, спасибо!
Терри Генри
Генри́ Анри́ же
и я люблю Барсу но,не признать очевидное,это глупо и низко.когда критиковал позавчера Барсу,за их безобразную игру,их болельщики прям зубами защищали каталонцев,мол команда уставшая,травмы подкосили и всё такое.а разве вчера Реал в оптимальном составе играл? вон Анри первый раз слышал о некоторых их игроках,кто вчера выходил на поле,но играют же люди! а в Барсе видите ли,Бальде выбил из строя и всё,вся команда коту под хвост пошла
Все объясняется просто не играл Мбаппе и вся команда пахала в обороне
Обычно, бывшие игроки команды соперника только хэйтят. Похвала от соперника (хоть и бывшего), дорогого стоят. Не каждый способен
Нахрена Винни бил Пен??? Ну нахрен
Хуже игру от Сити я не видел еще , просто ужас , бесполезные бегунки и столб в нападении , защита вообще ужас , Гехи и Диас отстой просто
Материалы по теме
Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского
вчера, 13:10
Фиаско Пепа: как «Сити» провалился 0:3 в Мадриде? Разбор
вчера, 12:00
Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»
вчера, 06:14
Арбелоа о Винисиусе, не забившем пенальти: «Если кто и умеет вставать после ударов, так это он. Понравилось, что «Бернабеу» ему аплодировал»
11 марта, 22:59
Трент о 3:0 с «Ман Сити»: «Люди ждали разгрома «Реала», но это лишь показывает наш характер. Мы идеально выполнили план»
11 марта, 22:46
Рекомендуем
Главные новости
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
5 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
23 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
49 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
49 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
27 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
41 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
42 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
57 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем