Анри про 3:0 с «Сити»: «Я не знаю, что «Реал» добавил в футболку, может, я верну свои волосы, если надену ее. Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду»

Анри про 3:0 с «Сити»: может, я верну свои волосы, если надену футболку «Реала».

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри похвалил «Реал» за крупную победу над «Манчестер Сити » (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду». Никто этого не ожидал. И никто не думал, что Вальверде сделает хет-трик. Любой, кто скажет, что думал, что он это сделает – лжец.

Итак, я хочу поговорить о командной работе, которую они продемонстрировали. Именно так выигрываются матчи. Каждый защищался ради каждого. И Вальверде получит свою награду, потому что он великолепно служит этому клубу, он забил три гола. С ним такое случается крайне редко. Так что им нужно отдать должное.

Еще я хочу сказать о... Я не знаю, как произнести его имя – Питарч ... Потому что я внимательно смотрел за ним этим вечером. Какую же игру он провел! Он бегал за всех.

И я не знаю, что они добавили в эту футболку. Я не знаю, что они вложили в нее. Честно говоря, я действительно не знаю. Конечно, то, что я собираюсь сказать, – шутка, потому что я не хочу носить эту футболку. Но, может быть, если я ее надену, это поможет мне вернуть волосы. Они что-то в нее вложили. Когда они играют в Лиге чемпионов, я не знаю, что это такое... Эта футболка тяжелая, и приходится бороться с победителями этого турнира. Я не понимаю, почему, когда они ее надевают, игроки выглядят по-другому.

Да, им нужно отдать должное, потому что именно такой команды я не ожидал от «Реала» в первом матче. Так что, как бы мне ни было больно это говорить, они молодцы», – сказал француз.

