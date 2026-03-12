Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил шансы своей команды отыграться дома после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Это плохой результат, мы не можем этого отрицать. В случае с первым голом мы плохо защищались. И потом, с учетом класса Вальверде и других их игроков... тяжелый результат.
Но, очевидно, 0:3 лучше, чем 0:4 (Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Винисиуса Жуниора с пенальти – Спортс’‘), у нас есть шесть матчей до ответного матча. Мы восстановимся, сыграем с «Вест Хэмом», а потом с нашими болельщиками постараемся [отыграться].
– Какие шансы у «Ман Сити» пройти дальше?
– Сейчас – небольшие. Но я не тот человек, который скажет, что мы не будем пытаться.
Сейчас самый сложный момент, но мы настроены на то, чтобы понять, что можно улучшить, постараться быть более активными в завершающей стадии атаки. И мы будем стараться, – сказал Пеп.
Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского
Вопрос один: КАК так можно играть? У тебя состав стоит больше миллиарда! И такая унылая вата просто кровь из глаз… Передача на фланг, там танцы от Доку или Семеньо, прострел в пустоту или снова назад. Это так должна команда играть с такими затратами на состав? Ни мысли, ни агрессии, ничего. Такое ощущение что их просто заставляют выходить и играть. Для них это мука, а не праздник. У меня только один вывод: шарлатан устал от футбола и все игроки от него устали. Показательно, как приходили Шерки и Семеньо, и что/то показывали. Обостряли. Но сейчас и они уже селились с этой беспросветной серой массой
ПСЖ точил зуб после КЧМ, и в целом свой пятак забил, преимущество отличное, мне кажется, в этих парах сюрпризов точно не будет.
Будэ на своем поле обязан был пользоваться ситуацией и делать максимально комфортный отрыв, в Лиссабоне может произойти все, что угодно, но эти парни не дрожат и ничего не боятся, в идеале хочется ставить на исторический четвертьфинал. Просто браво норвежцам. Конфета этой ЛЧ, когда всем кажется, лучший соперник, а сильные команды ломают об эту конфету зубы.
Но 0:3 тоже пойдет, че уж).
Я ваще хз, ну сколько можно отлететь то.
Каждый раз от Тоттенхэма и Реала с абсолютно разными тренерами. Ну такое не бывает просто.
Тут надо быть реально каким-то супер гением, что бы исхитриться проигрывать там, где это просто нереально.
Даже Родриго сломался, что б наверняка. Но для Пепа эта не проблема, не бразилец, так пусть уругваец выдает шоу. За 22 минуты забить столько же, сколько за прошлые 75 матчей...что то на сверх гениальном.
Держись Вест Хэм, на тебе тоже парочку сюрпризов - приколов испытаем.