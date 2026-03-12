Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»

Гвардиола о поражении от «Реала»: 0:3 лучше, чем 0:4, у «Сити» небольшие шансы.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола оценил шансы своей команды отыграться дома после поражения от «Реала » (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

– Это плохой результат, мы не можем этого отрицать. В случае с первым голом мы плохо защищались. И потом, с учетом класса Вальверде и других их игроков... тяжелый результат.

Но, очевидно, 0:3 лучше, чем 0:4 (Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Винисиуса Жуниора с пенальти – Спортс’‘), у нас есть шесть матчей до ответного матча. Мы восстановимся, сыграем с «Вест Хэмом», а потом с нашими болельщиками постараемся [отыграться].

– Какие шансы у «Ман Сити» пройти дальше?

– Сейчас – небольшие. Но я не тот человек, который скажет, что мы не будем пытаться.

Сейчас самый сложный момент, но мы настроены на то, чтобы понять, что можно улучшить, постараться быть более активными в завершающей стадии атаки. И мы будем стараться, – сказал Пеп.

Вальверде спрятал проблемы «Реала» – и еще забил «Сити» три. Восторг Лукомского

Фиаско Пепа: как «Сити» провалился 0:3 в Мадриде? Разбор