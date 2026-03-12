Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил шансы своей команды отыграться дома после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это плохой результат, мы не можем этого отрицать. В случае с первым голом мы плохо защищались. И потом, с учетом класса Вальверде и других их игроков... тяжелый результат.

Но, очевидно, 0:3 лучше, чем 0:4 (Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Винисиуса Жуниора с пенальти – Спортс’‘), у нас есть шесть матчей до ответного матча. Мы восстановимся, сыграем с «Вест Хэмом», а потом с нашими болельщиками постараемся [отыграться].

– Какие шансы у «Ман Сити» пройти дальше?

– Сейчас – небольшие. Но я не тот человек, который скажет, что мы не будем пытаться. 

Сейчас самый сложный момент, но мы настроены на то, чтобы понять, что можно улучшить, постараться быть более активными в завершающей стадии атаки. И мы будем стараться, – сказал Пеп.

а 0:4 лучше чем 0:5
Ответ Эд
Вместе)
0,5 лучше чем 0,3
Вот если отбросить какую-то глубокую аналитику, то я смотрел матчи Сити в этом сезоне. Много матчей. И вчерашний.

Вопрос один: КАК так можно играть? У тебя состав стоит больше миллиарда! И такая унылая вата просто кровь из глаз… Передача на фланг, там танцы от Доку или Семеньо, прострел в пустоту или снова назад. Это так должна команда играть с такими затратами на состав? Ни мысли, ни агрессии, ничего. Такое ощущение что их просто заставляют выходить и играть. Для них это мука, а не праздник. У меня только один вывод: шарлатан устал от футбола и все игроки от него устали. Показательно, как приходили Шерки и Семеньо, и что/то показывали. Обостряли. Но сейчас и они уже селились с этой беспросветной серой массой
Абсолютно точное замечание.
как обычно, АПЛ высосала все силы за сезон, и на весну не хватает сил, тем более гостевая игра. Выжаты
Каким бы не был Сити в этом году, но я не думал что Гвардиола сгорит обескровленному Реалу с тренером во главе у которого опыт лишь несколько месяцев. Это уже не звоночек, это уже гонг о том, что Пепу пора отдохнуть.
У Гвардиолы тоже кризис идей надо уходить, отдохнуть перезагрузиться, так же как и у Семака например, но почему то они этого не понимают
Так Гвардиолу еще никто не оскорблял
Думаешь у Гвардиолы бы Соболь забил больше двух мячей за последние матчи?
Вчера под Арсенал уснул, пропустив три шикарных матча, и пускай один из них Реала, стоит похвалить команду, особенно Федяна, правильно он сказал, что это его лучший матч, пока все фапают на бразильца, он в проигранном по всем котировкам матче доказал обратное, капитан! Сити совсем мягкотелые ребята, той грозной команды и близко нет, не знаю, почему все так поверили в Пепа и КО!
ПСЖ точил зуб после КЧМ, и в целом свой пятак забил, преимущество отличное, мне кажется, в этих парах сюрпризов точно не будет.
Будэ на своем поле обязан был пользоваться ситуацией и делать максимально комфортный отрыв, в Лиссабоне может произойти все, что угодно, но эти парни не дрожат и ничего не боятся, в идеале хочется ставить на исторический четвертьфинал. Просто браво норвежцам. Конфета этой ЛЧ, когда всем кажется, лучший соперник, а сильные команды ломают об эту конфету зубы.
У лысого шарлатана всегда все хорошо.
Конская ЗП, безлимитный бюджет на трансферы, безоговорочная поддержка руководства. Разве плохо?))
А еще лучше было бы выиграть 3:0, чем сгореть 0:3.
Но 0:3 тоже пойдет, че уж).
Я ваще хз, ну сколько можно отлететь то.
Каждый раз от Тоттенхэма и Реала с абсолютно разными тренерами. Ну такое не бывает просто.
Тут надо быть реально каким-то супер гением, что бы исхитриться проигрывать там, где это просто нереально.
Даже Родриго сломался, что б наверняка. Но для Пепа эта не проблема, не бразилец, так пусть уругваец выдает шоу. За 22 минуты забить столько же, сколько за прошлые 75 матчей...что то на сверх гениальном.
Держись Вест Хэм, на тебе тоже парочку сюрпризов - приколов испытаем.
Есть еще много неплохих клубов, за которые можно выбрать поболеть. Если нравится Англия, попробуй Рексхэм, ребята модные сейчас.
как думаешь, пройдёте?
Может быть есть 6 дней, а не 6 матчей
Гвардиола ходит по бровке с лицом запланировавшим получение неустойки. Нечего больше от него хотеть
