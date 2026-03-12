Колосков о Захаряне в расширенном составе сборной: «Ясно, что играть не будет. Включили в список, чтобы продемонстрировать: его помнят»

Колосков: Захарян не будет играть с Никарагуа и Мали.

Вячеслав Колосков оценил включение хавбека «Сосьедада» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта.

«Ясно, что Захарян играть не будет. Карпин специально включил его фамилию в список, чтобы продемонстрировать, что его знают и помнят». – сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел 15 игр, выходя в основном на замену.