Юлманд после 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами и хочет преподнести сенсацию»

Юлманд об 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами.

Тренер «Байера » Каспер Юлманд оценил ничью с «Арсеналом » (1:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня смешанные эмоции. Мы играли хорошо и почти не позволяли сопернику создавать моменты, были активны и здорово обращались с мячом. Это был топовый матч против топовой команды.

Конечно, очень обидно, что мы всего лишь сыграли 1:1. Отправимся в Лондон с большими надеждами. На «Арсенал» теперь оказывается серьезное давление. Мы с нетерпением ждем этого матча и хотим преподнести сенсацию», – сказал Юлманд.