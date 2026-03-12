Юлманд после 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами и хочет преподнести сенсацию»
Юлманд об 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами.
Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил ничью с «Арсеналом» (1:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У меня смешанные эмоции. Мы играли хорошо и почти не позволяли сопернику создавать моменты, были активны и здорово обращались с мячом. Это был топовый матч против топовой команды.
Конечно, очень обидно, что мы всего лишь сыграли 1:1. Отправимся в Лондон с большими надеждами. На «Арсенал» теперь оказывается серьезное давление. Мы с нетерпением ждем этого матча и хотим преподнести сенсацию», – сказал Юлманд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал сыграл скверно но и Байер ничего не показал , еще и повезло с перекладиной у Мартинели
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем