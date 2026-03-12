  Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»
7

Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил включение форварда грозненцев Георгия Мелкадзе в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта.

«Мы рады за Георгия, он старается. Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня и заслуживает вызова в сборную. Надеюсь, что он окажется в итоговом списке», – сказал Айдамиров.

В 19 матчах сезона РПЛ на счету Мелкадзе 5 голов и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
смешно. вызывают рандомно . даже захарян в списке, человек, который пока будет добираться в сборную может травму получить
вызывают рандомно, но мне кажется жорж роскошно начал год, что с "Локо", что с "ЦСКА". В его вызове как будто есть справедливость
Тут скорее это показатель печального уровня нынешней сборной
Смешно конечно)))) у Карпина и Сослан Джанаев с Песьяковым лучшие были🤣🤣🤣
Я еще могу понять вызов молодежи, которая первый год играет хорошо, вроде как есть перспективы. Но вызывать любого, кто проводит неплохо полсезона - как всегда странно со стороны Карпина.
В данный момент лучше чем Дзюба
Выбирают по звонку. Надо взять, хорошо, что скажем? - лучьший скажи на этой неделе ( месяце, сезоне, по самоотдаче и т.д.).
Материалы по теме
Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали
11 марта, 08:23
Мелкадзе о Черчесове в «Ахмате»: «Многие правы, когда говорят, что он мотивирующий тренер. То, что обещает, действительно делает»
11 марта, 07:30
РФС показал ролик с Карпиным и пасхалками про расширенный состав сборной России. В нем намеки на вызов Захаряна, Сафонова, Головина, Миранчуков, Мелкадзе, мемы про спор Кержакова и Дзюбы
10 марта, 09:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
15 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
27 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
32 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
43 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
12 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем