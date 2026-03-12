Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»

«Ахмат» о Мелкадзе в расширенном списке сборной: доказал, что он высокого уровня.

Гендиректор «Ахмата » Ахмед Айдамиров оценил включение форварда грозненцев Георгия Мелкадзе в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта.

«Мы рады за Георгия, он старается. Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня и заслуживает вызова в сборную. Надеюсь, что он окажется в итоговом списке», – сказал Айдамиров.

В 19 матчах сезона РПЛ на счету Мелкадзе 5 голов и 1 ассист.