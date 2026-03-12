Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил включение форварда грозненцев Георгия Мелкадзе в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта.
«Мы рады за Георгия, он старается. Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня и заслуживает вызова в сборную. Надеюсь, что он окажется в итоговом списке», – сказал Айдамиров.
В 19 матчах сезона РПЛ на счету Мелкадзе 5 голов и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
смешно. вызывают рандомно . даже захарян в списке, человек, который пока будет добираться в сборную может травму получить
вызывают рандомно, но мне кажется жорж роскошно начал год, что с "Локо", что с "ЦСКА". В его вызове как будто есть справедливость
Тут скорее это показатель печального уровня нынешней сборной
Смешно конечно)))) у Карпина и Сослан Джанаев с Песьяковым лучшие были🤣🤣🤣
Я еще могу понять вызов молодежи, которая первый год играет хорошо, вроде как есть перспективы. Но вызывать любого, кто проводит неплохо полсезона - как всегда странно со стороны Карпина.
В данный момент лучше чем Дзюба
Выбирают по звонку. Надо взять, хорошо, что скажем? - лучьший скажи на этой неделе ( месяце, сезоне, по самоотдаче и т.д.).
