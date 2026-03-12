Трент о 3:0 с «Ман Сити»: «Люди ждали разгрома «Реала», но это лишь показывает наш характер. Мы идеально выполнили план»

Трент: люди ждали разгрома «Реала», но мы показали характер.

Защитник «Реала » Трент Александр-Арнолд прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Сити ».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы победили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0.

«Люди ждали, что сегодня вечером «Реал» будет разгромлен, но это лишь показывает наш характер. Мы идеально выполнили план на игру.

Когда вы играете на выбывание в Лиге чемпионов, кто угодно может победить кого угодно», – сказал Трент в интервью TNT Sports.