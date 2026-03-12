Трент о 3:0 с «Ман Сити»: «Люди ждали разгрома «Реала», но это лишь показывает наш характер. Мы идеально выполнили план»
Защитник «Реала» Трент Александр-Арнолд прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Сити».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы победили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0.
«Люди ждали, что сегодня вечером «Реал» будет разгромлен, но это лишь показывает наш характер. Мы идеально выполнили план на игру.
Когда вы играете на выбывание в Лиге чемпионов, кто угодно может победить кого угодно», – сказал Трент в интервью TNT Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Когда спрятался за спину старшего брата, который в одного раскидал всех врагов)))
Аааа лучше не скажешь )))именно так и было )))
Трента в пз надо ставить, на краю над ним издевается любой середняк, начиная от Сельты и заканчивая Сити
Так потому же и заменили в перерыве , там съел его вингер чернокожий ))
Трента заменили на 83 минуте, в перерыве поменяли Менди
Кто бы мог подумать, что из английских команд Ньюкасл выступит лучше всех
Так а что, над Арсеналом довлеет квадрупл, Ливерпуль со СлотХагом до сих пор ищут себя среди миллиардного закупа, Сити с Пепом в затяжной депрессии какой-то. И ток Ньюкаслу терять нечего, ещё и состав неплохой да командная игра налажена. Крепкие орешки🙌
Что то такое бы и произошло, но Вальверде подчищал регулярные косяки и обрезы Трента(абсолютно бесполезный персонаж) и умудрился три забить...
Хорошо, что Феде вездесущ, успевал и хет-трик оформить и Трента подстраховать после того, как его раз за разом проходил Доку. Дежавю, как и в последнем матче Ливерпуля и Сити когда там еще играл Трент, Доку просто доку в проходе англичанина.
Трент не уровень Реала.Такой же бесполезный трансфер как Азара.
От такого нестабильного МС ждать разгрома Реала мог только реалафоб. Да вообще ждать разгрома в этой игре от кого то ...... Наверное мог только истинный фанат. А этом сезоне болен менее стабильный только Арсенал и он виднеется фаворитом. Я даже не удивлюсь победе Буде
Да, команда Винисиуса удивила.
