  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
20

Фофана о 2:5: «Челси» совершал грубейшие ошибки, «ПСЖ» наказал нас. Они – отличная команда, но ничего не кончено. Нам нечего терять – нужно забить три гола дома»

Защитник «Челси» Уэсли Фофана оценил поражение от «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Мы не можем позволить себе такие ошибки на этом уровне. Мы совершаем грубейшие ошибки. Мы прессингуем в конце и пропускаем пятый гол. Мы допустили слишком много ошибок, и они нас за это наказали. «ПСЖ» – отличная команда.

Мы не прячемся, мы сильно рискуем, когда разыгрываем мяч от своих ворот. Мы все согласны играть именно так.

Еще ничего не кончено, нам нужно забить три гола дома. Нам нечего терять», – сказал Фофана в интервью Canal+.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЧелси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoУэсли Фофана
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратарь конечно у челси лютый топарь, ни разу команду не выручил:))
Ответ rigobersong
Какой же бред, потащил удар Дембеле в 1 тайме, когда перевел в перекладину, отбил удар Барколя. Весь матч очень уверенно играл ногами, пасовал, обманывал. Да, один раз ошибся, но я смею уверить, что Санчес ошибся бы чаще и раньше. Проблема не во вратаре, а в решении играть так против прессинга ПСЖ. Это дает свои плюсы, но минусы более яркие всегда) Легко рассуждать, что вратарь привез ошибившись в одном пасе, но он до этого 20 пасов сделал, начиная атаку, а если бы выбивал, то мяч вероятно, достался бы сопернику. Сколько атак он таким образом прекратил еще в зародыше? сколько из них закончилось бы голом? Никто не знает, но раз топ клубы играют через пас и рискуют, значит оно того стоит.
Ответ Павел Швецов
Согласен, все критикуют вратаря, но до определенного момента он играл очень уверенно, явно лучше Сафонова, который вообще пропускает праткически все что летит в ворота, это ужс...
Не три, а четыре. И не пропустить, что с вами практически нереально.
Ответ CFCheadhunter
Правило гостевого гола давно отменили
Вы эти ошибки совершаете каждый матч
Нам нечего терять, мы пропустим еще 5 мячей дома 😁
И не пропустить
Никто не умеет от ворот в короткий пас разыгрывать. Зачем тогда вы это делаете постоянно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем