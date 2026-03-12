Фофана о 2:5: «Челси» совершал грубейшие ошибки, «ПСЖ» наказал нас. Они – отличная команда, но ничего не кончено. Нам нечего терять – нужно забить три гола дома»

Фофана о 2:5 с «ПСЖ»: «Челси» совершал грубейшие ошибки, нас наказали.

«Мы не можем позволить себе такие ошибки на этом уровне. Мы совершаем грубейшие ошибки. Мы прессингуем в конце и пропускаем пятый гол. Мы допустили слишком много ошибок, и они нас за это наказали. «ПСЖ » – отличная команда.

Мы не прячемся, мы сильно рискуем, когда разыгрываем мяч от своих ворот. Мы все согласны играть именно так.

Еще ничего не кончено, нам нужно забить три гола дома. Нам нечего терять», – сказал Фофана в интервью Canal+.