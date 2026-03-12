Гвардиола про 0:3 с «Реалом»: «Игра была не такой плохой, как результат – он сокрушительный. Они 3 раза дошли до ворот и 3 раза забили в 1-м тайме, а «Ман Сити» не хватало последнего паса»
Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» (0:3) в Лиге чемпионов.
«Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в 1-м тайме – и забил три гола благодаря своему мастерству. Он всегда хорошо контратакует.
Мы много раз доходили до лицевой, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались, очень надежно, очень глубоко.
Результат неприятный, теперь надо поужинать и отдохнуть.
Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче.
Вальверде, наверное, признали лучшим игроком матча. Фантастический футболист, способный играть на многих позициях. Он забил очень хорошие голы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Гвардиоле не хватило трансферов ещё пары новичков
Хотя был один , у несчастного мальчика О´Рейли , отданного на растерзание в защите
Но надеюсь в этой истории все закончится хорошо для нас)
Разгромить Манчестер Сити да легко🤣🤣 В этом и есть Реал
Бей-беги один
Вот эти два последних сезона 24-25 и 25-26 очень жёстко бьют по наследию Пепа.
Он мог уйти на абсолютном пике, а в итоге уже 2 сезона подряд позорится, при этом
потратив миллиард с января 2025.
Это поражение от Реала, пожалуй, самое позорное в карьере Пепа, так как Реал уже далеко не такой как при Анчи и не было половины основы. И даже повезло, что всего 3:0 проиграли, так как по игре спокойно 5:0 должно было быть.