  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола про 0:3 с «Реалом»: «Игра была не такой плохой, как результат – он сокрушительный. Они 3 раза дошли до ворот и 3 раза забили в 1-м тайме, а «Ман Сити» не хватало последнего паса»
125

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в 1-м тайме – и забил три гола благодаря своему мастерству. Он всегда хорошо контратакует.

Мы много раз доходили до лицевой, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались, очень надежно, очень глубоко.

Результат неприятный, теперь надо поужинать и отдохнуть.

Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче.

Вальверде, наверное, признали лучшим игроком матча. Фантастический футболист, способный играть на многих позициях. Он забил очень хорошие голы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoПеп Гвардиола
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мадрид действительно умудрился сыграть идеально. Все перехваты, пасы, выходы из обороны, завершения атак.

Гвардиоле не хватило трансферов ещё пары новичков
Ответ kaka10
Если серьезно, то стерильная игра во владение , без моментов совсем .
Хотя был один , у несчастного мальчика О´Рейли , отданного на растерзание в защите
Ответ kaka10
Правильней будет скащать - Гвардиоле не хватило трансферов ещё на очередной лярд
Винисиус бестолочь, что так бездарно исполнил пенку. С 4 голами ехать на Этихад гораздо комфортнее было бы. Быстрый гол в ответке от Сити и Реал занервничает.
Ответ VuNePonimaete
Напоминает как Дембеле не забил четвёртый в матче с Ливерпулем,а дальше уже была история)
Ответ falkao2013
Тоже вспомнил этот момент, и по уровню интеллекта игроки схожи)
Но надеюсь в этой истории все закончится хорошо для нас)
Обыграть Хетафе на Бернабеу, неее 😂
Разгромить Манчестер Сити да легко🤣🤣 В этом и есть Реал
Ответ Сергей Григорьев
Просто для многих "экспертов" местных чемпионат Испании колхоз, а АПЛ мощь несусветная ток вот ЛЧ другое показала
Ответ Сергей Григорьев
Да, точно, в этом весь Реал. Однако, совершенно ясная история и она не в пользу Реала. С Хетафе надо было создавать и креативить - вообще нет в этом сезоне, а с с Сити по старой доброй тактики Атлетико - играть всей командой в защите и иногда убегать в контру, что наши игроки делать умеют - бегут они сильно.
Бей-беги один
Казалось бы, ты нашел нужную химию и сочетание игроков, а именно- так называемый ромб, где играют Родри, Бернардо, Семеньо и О Райли, который хорошо из полузащиты подключается в атаку, в атаке Холланд и Мармуш, в результате чего игра команды выровнялась. Просто возьми и сыграй также с Реалом. Но нет, Пеп по классике начинает мудрить. Сам же и топит команду.
Ответ Андрей. С
Можете прояснить кто где в этом ромбе выходит из названных вами игроков? Мне интересно узнать, заранее спасибо
Ответ Тимур Рашидов
Родри ниже всех, слева- О Райли, справа- Бернарду, сверху-Семеньо. В основном так. Иногда могут чередоваться.
Пепу надо было уходить на пике после требла в 2023 или 4 АПЛ подряд в 2024.
Вот эти два последних сезона 24-25 и 25-26 очень жёстко бьют по наследию Пепа.

Он мог уйти на абсолютном пике, а в итоге уже 2 сезона подряд позорится, при этом
потратив миллиард с января 2025.

Это поражение от Реала, пожалуй, самое позорное в карьере Пепа, так как Реал уже далеко не такой как при Анчи и не было половины основы. И даже повезло, что всего 3:0 проиграли, так как по игре спокойно 5:0 должно было быть.
Ответ Влад Тюрин
Ты прав
Ответ Влад Тюрин
Да это из той же серии, что Симеоне каждый год выгоняют, даже в таком сезоне Сити идёт на втором месте, и продолжает до сих пор во всех турнирах участвовать, какое там наследие может испортиться непонятно, у Пепа таких матчей в карьере единицы, у Клоппа были 7-2 от Виллы, 5-0 от Сити и ещё куча поражений от середняков в 3 гола, у Пепа и близко такого не было, да очевидно в ответном матче Сити ещё поборется, не сказать что прям шансы пройти дальше нулевые:))
Просто позорная игра. Многие считают, что Савио никакой, кроме Пепа, который ставит его в старт. Семеньо конечно хорош, но блин он играл вингера, а в центре не наигрывался. Мармуш сейчас в хорошей форме, но нет надо выпустить Доку, которого просто закрывали 2-3 игрока Реала. Все понимали, что Реал будет искать шансы на контратаках и что бы их вскрывать нужен созидатель - Шерки, Фоден, но Пеп опять намудрил. Тупое ватокатство мяча перед чужой штрафной. Ну а Вальверде просто взорвал. Такой вдохновленной и красивой игры от одного игрока, я давно не видел. Реал даже в обескровленном состоянии доказывает, что они королевский клуб. И да Реалу не нужен тренер система - Алонсо, Клопп и тд, они ничему не научат этих футболистов, так как они футболисты мирового класса. Им нужен только тренер мотиватор, который поднимет их дух. Ну а Пепу пора на отдых. Отказаться от своего "доминирующего" футбола, ради какого то "упорядоченного хауса" пытаться наигрывать этот новый футбол, но при сильных соперниках, пытаться вернуться к прошлой модели - это какой то сюр.
Ответ mrgtosh
У Моуриньо была и система и игроки мирового класса вполне были хороши в этой системе
Ответ mrgtosh
Ему не хватает Месси, Иниеста, Де Бруйне...
Этот Сити уже кончился как проект. Нужен новый тренер и новые герои. Перекаты между защитниками и на фланг, центра поля у Сити вообще не было.
Денег мс зимой потратили и бестолку. Вальверде хоть опять на своем месте, а то его в защите мариновали
Очередному английскому клубу показали немножко футбола. Причём Мадрид не просто не в форме он тяжело болен и хромает на все четыре ноги. Он страдает в ЛаЛиге, играет без тренера, главной звезды и клоунами из ближайшего шапито в защите. Но апл сильнейшая лига мира...
Ответ GoodRik
6 из 16 команд в ЛЧ - английские. Всё ещё не сильнейшая? А ты силу Ла Лиги определяешься по трём клубам? Остальные не в счёт?
Сити лучше как нибудь бороться в АПЛ за чемпионство с такой игрой тут нечего им делать, то что такой Реал в не оптимальной форме не могут обыграть что будет дальше? На сегодня глядя на игру Баварии и ПСЖ и лучше не тратить энергию и время
Читайте новости футбола в любимой соцсети
