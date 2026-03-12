Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ два английских клуба проиграли с разницей в 3+ мяча в один день
Сегодня в 1/8 финала турнира «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» со счетом 0:3, а «Челси» уступил «ПСЖ» (2:5).
Это первый случай в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, когда две команды из Англии в один день потерпели поражение с разницей в три и более мяча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Это показывает, что АЛП сильная в среднем (по количеству) благодаря деньгам, но не в абсолюте, так как качественной и мощной игры ни у кого сейчас в АПЛ нет, поэтому и отлетают со свистом даже от хромающих по сезону Реала и ПСЖ.
- Трусливый Слот (Спасибо за чемпионство, но видимо на дистанции будет понятно, что багаж Клоппа был колоссальным)
- Ноунейм в Челси (без обид болельщики Челси, но отставка Марески была странной)
- Чехарда в Тоттенхэме, где уже никто не хочет играть и Тудор, как вишенка на торте
- МЮ, который пока держится на смене тренера, непонятно сколько они с Карриком продержатся
Ставить только музыку из шоу Бенни Хилла и смотреть за чемпионской гонкой и борьбой за место в ЛЧ😅😅😅
Так ещё и проблема, что футбол всех клубов: Ливерпуля, Арсенала, Сити, МЮ и Челси просто невозможно смотреть, это прямо пытка в этом сезоне…
P.S. Жаль что у Юры закончились силы, можно было вернуть должки за те крутые и легендарные гонки с Пепом