  • Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ два английских клуба проиграли с разницей в 3+ мяча в один день
Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ два английских клуба проиграли с разницей в 3+ мяча в один день

Впервые в истории ЛЧ два клуба из Англии разгромно проиграли в один день.

Два английских клуба впервые проиграли в ЛЧ с разгромным счетом в один день.

Сегодня в 1/8 финала турнира «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» со счетом 0:3, а «Челси» уступил «ПСЖ» (2:5).

Это первый случай в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, когда две команды из Англии в один день потерпели поражение с разницей в три и более мяча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
6 английских клубов прошедших в плей офф под серьезной угрозой вылета после первого матча, Буде Глимт на 95% в 1/4. Кто мог представить что-либо подобное?)
Новый формат ЛЧ доказывает, насколько он топ
6 английских клубов прошедших в плей офф под серьезной угрозой вылета после первого матча, Буде Глимт на 95% в 1/4. Кто мог представить что-либо подобное?) Новый формат ЛЧ доказывает, насколько он топ
Ну не все, а 3 почти на 99% вылетели, Ливерпуль 50 на 50, у Ньюкасла очень мало шансов против Барсы на Камп Ноу, вот Арсенал должен спокойно пройти у себя дома.

Это показывает, что АЛП сильная в среднем (по количеству) благодаря деньгам, но не в абсолюте, так как качественной и мощной игры ни у кого сейчас в АПЛ нет, поэтому и отлетают со свистом даже от хромающих по сезону Реала и ПСЖ.
Ну не все, а 3 почти на 99% вылетели, Ливерпуль 50 на 50, у Ньюкасла очень мало шансов против Барсы на Камп Ноу, вот Арсенал должен спокойно пройти у себя дома. Это показывает, что АЛП сильная в среднем (по количеству) благодаря деньгам, но не в абсолюте, так как качественной и мощной игры ни у кого сейчас в АПЛ нет, поэтому и отлетают со свистом даже от хромающих по сезону Реала и ПСЖ.
Ну кроме Арсенала, да. Но сыграли они также бездарно. Байер мог спокойно побеждать
Такого слабого тренерского коллектива в АПЛ давно не видел: - Выгоревший Пеп (уже 2 сезон подряд)
- Трусливый Слот (Спасибо за чемпионство, но видимо на дистанции будет понятно, что багаж Клоппа был колоссальным)
- Ноунейм в Челси (без обид болельщики Челси, но отставка Марески была странной)
- Чехарда в Тоттенхэме, где уже никто не хочет играть и Тудор, как вишенка на торте
- МЮ, который пока держится на смене тренера, непонятно сколько они с Карриком продержатся

Ставить только музыку из шоу Бенни Хилла и смотреть за чемпионской гонкой и борьбой за место в ЛЧ😅😅😅

Так ещё и проблема, что футбол всех клубов: Ливерпуля, Арсенала, Сити, МЮ и Челси просто невозможно смотреть, это прямо пытка в этом сезоне…

P.S. Жаль что у Юры закончились силы, можно было вернуть должки за те крутые и легендарные гонки с Пепом
Народная забава британских учёных - подсчёт статистических фактов и выпячивание британских клубов)
Что по этому поводу думает Карагер и другие английские эксперты?
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
