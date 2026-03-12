Вальверде набрал 19 очков с «Сити» в Фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ – у полузащитника «Реала» лучший результат тура и 2-й в сезоне

Федерико Вальверде принес 19 очков хет-триком.

«Реал» дома разгромил «Манчестер Сити» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Федерико Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме. Всего у полузащитника «Реала» 19 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе’’ (+3 за полный матч, +15 за голы, +1 за сухой матч). Он есть в 6,24% команд, по сравнению со стыковым раундом его популярность упала на 1,44%.

8 фэнтези-менеджеров выбрали полузащитника капитаном на тур и получили 38 очков.

19 фэнтези-очков за матч – 2-й лучший показатель в текущем сезоне ЛЧ. Больше набирал только Энтони Гордон с «Карабахом» (22).

