«Челси» пропустил 5 голов в ЛЧ во 2-й раз в истории – было 1:5 с «Барсой» в 2000-м
«Челси» лишь во 2-й раз пропустил 5 голов в ЛЧ.
«Челси» 26 лет не пропускал 5 голов в матчах Лиги чемпионов.
Команда Лиэма Росеньора в гостях уступила «ПСЖ» со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала турнира.
5 голов в Лиге чемпионов пропущено лондонцами всего во второй раз за всю историю клуба.
Ранее такое случалось в игре против «Барселоны» (1:5) в апреле 2000 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
Тут скорее комплекс Наполеона, начиная с выбора вратаря)
Два быстрых игрока на разных фланга, шок, сделали два гола Челси. Но при этом выход Гарначи был на 87 минуте. Это вообще что?
Единственное, чем Челси Юморески был хорош — игра на открытом пространстве, на противоходе против атакующих топов. При смарт-кэжуал н-ворде даже это похоронили.
Стоило засушить игру
То есть датская катастрофа пропустила 5 голов вместо 1.
Да эта статистика в целом слегка корявая. Ну пускай 2-3 гола ты пропустишь, не выручишь.
Но оно умудрилось пропустить 5. Я в конце матча даже не понял, откуда там 5 голов взялось.
А потом понял, что недоразумение пропустило почти все, что летело, еще и привезло 1 в самый важный момент матча.