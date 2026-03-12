«Челси» пропустил 5 голов в ЛЧ во 2-й раз в истории – было 1:5 с «Барсой» в 2000-м

«Челси» лишь во 2-й раз пропустил 5 голов в ЛЧ.

«Челси» 26 лет не пропускал 5 голов в матчах Лиги чемпионов.

Команда Лиэма Росеньора в гостях уступила «ПСЖ» со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала турнира.

5 голов в Лиге чемпионов пропущено лондонцами всего во второй раз за всю историю клуба.

Ранее такое случалось в игре против «Барселоны» (1:5) в апреле 2000 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
Страсбурский менталитет чёрного Поттера дал о себе знать
Страсбурский менталитет чёрного Поттера дал о себе знать
Страсбург 3-3 на выезде с ПСЖ сыграл, в прошлом сезоне даже 1 победу забрали.

Тут скорее комплекс Наполеона, начиная с выбора вратаря)
Тренерское поражение. Абсолютно идиотское бездействие, поздние дурацкие замены, странный выбор вратаря. Эта тактика с приманкой и пасами в своей штрафной ни разу не сработала с Арсеналом — не сработала и тут, только привезла.

Два быстрых игрока на разных фланга, шок, сделали два гола Челси. Но при этом выход Гарначи был на 87 минуте. Это вообще что?

Единственное, чем Челси Юморески был хорош — игра на открытом пространстве, на противоходе против атакующих топов. При смарт-кэжуал н-ворде даже это похоронили.
В честь этого Чёрный Поттер соберёт с ребятами ещё парочку Лего в раздевалке, а летом эффективные американские менеджеры закупят оптом ещё Гарнач, Гиттенсов и Йоргенсенев. Не, рил не понимаю, какой смысл обсуждать в Челси что-то на полном серьёзе, если там все равно будет + - тоже самое ещё очень долго при Боулинге
Если поменять пару слов и фраз местами в вашем комментарии, то это как будто про вчерашний матч ТТХ описание. Но это и немудрено, Тудор и Росеньор одного уровня физруки.
Глупое поражение

Стоило засушить игру
Вот и исторические антирекорды пошли
Статистика встреч Челси- Барселона: 7 побед у Челси , 6 у Барселоны, последнем матче Челси разгромил Барсу 3-0
почему все удивляет ,что Челси проигрывает вот так ,весь сезон Челси устраивает цирк,особенно в обороне,и все обвиняют Тренера ,когда у него абсолютно нет толковых защитников ,которые могут что-то делать , тоже самое было и с Мареской глупейшие ошибки в обороне и счёт на табло
Никто вообще не удивляется. Достаточно было открыть стартовый состав: Йоргенсен - Фофана - Чалоба - и все сразу ясно
там какой подбор защитников не ставь Дембеле-Барколя просто расчехлят их как детей,потому что это вообще защитники не уровня Челси ,если у тебя в топ клубе Чалоба основной,то тут стоит задуматься пока Колуилл не вернется ,боюсь таких поражений и глупых голов будет много
xg 0,8 - 1,5 в пользу Челси.

То есть датская катастрофа пропустила 5 голов вместо 1.
Да эта статистика в целом слегка корявая. Ну пускай 2-3 гола ты пропустишь, не выручишь.

Но оно умудрилось пропустить 5. Я в конце матча даже не понял, откуда там 5 голов взялось.
А потом понял, что недоразумение пропустило почти все, что летело, еще и привезло 1 в самый важный момент матча.
Вот менеджмент просто топовейший просто вложить миллиарды в состав и даже толкового вратаря нет ,который хотя бы будет вытаскивать те которые можно про что-то большее молчу ,левого вингера нет защитника топ уровня нет , нападающим стал Педро ,который вообще не профильный зато на скамейке Делап и Гиу ,бл хуже не придумаешь ,я так думаю, что после этого сезона лидеры тоже задумаются нужно ли им играть в этом клуббе
