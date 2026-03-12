Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы «Реал», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»

Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: мы заслужили такую победу.

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити » (3:0) в Ла Лиге .

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что «Бернабеу» и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили.

Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и этим игрокам, но мы «Реал Мадрид », нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Мы очень хорошо знали, как играет «Сити», как играет Пеп, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.

Вальверде для меня – Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок «Реала», олицетворяет Феде», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.