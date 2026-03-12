  Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы «Реал», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»
Арбелоа про 3:0 с «Ман Сити»: «В нас не верили, но мы «Реал», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили»

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в Ла Лиге.

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что «Бернабеу» и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили.

Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и этим игрокам, но мы «Реал Мадрид», нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Мы очень хорошо знали, как играет «Сити», как играет Пеп, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.

Вальверде для меня – Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок «Реала», олицетворяет Феде», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Арбелоа: Ещё хотел бы отметить мудрого Винисиуса, который решил сохранить хоть какую-то интригу в противостоянии и блестяще не реализовал пенальти!
хахаха
Лучший коммент просто)))
После поражений командам уровня Хетафе крайне приятно видеть победы над командами уровня Сити) да еще и такие уверенные, Сити за весь матч, кроме подаренного им момента вообще ничего у ворот Мадрида не сделал. И это с Трентом в обороне и привозилой Хаусеном)
Комментарий удален модератором
Он вроде сам говорил, что он Хайсен
Арбелоа первый раз блеснул, неожиданно отрядив Феде в атаку. Полностью переиграл и обескуражил Пепа. Понятно, что без Куртуа все могло сложиться и иначе. Но так уже много лет подряд)
Тибо конечно уже который год держит совсем демонический уровень в рамке.
Самое главное - в ключевых матчах просто неудержим.
За исключением первого трудного сезона (по большей части психологически трудного), дальше - один бесконечный прайм.
Извините конечно , я может что то пропустил , но что пережил Реал о чем говорит тренер ?
Осасуну:)
Множество травм и плохую игру во многих матчах)
Пеп уже три игры подряд от Реала 3 мяча вынимает.
Интересно, сколько будет через неделю? Неужели...3??
А поражение в группе забыл?
Я ещё в первые минуты заметил, что Вальверде почему-то играет центрфорварда
сводил физрука в школу 👍
без негрейровских судей совсем другое дело)
Реал катком прошелся по МСити. Почти не заметил.
И где же теперь эти горе прогнозисты которые говорили что Реал проиграет счёт на табло!
