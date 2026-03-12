Вальверде о хет-трике «Сити»: «Мой лучший матч, давно так не наслаждался игрой»

Федерико Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Невероятно, о таких вечерах ты всегда мечтаешь. Хочу поблагодарить партнеров, вселяющих в меня уверенность, необходимую для сохранения позитивного настроя, а также тренерский штаб и всех, кто нас поддерживает, несмотря на сложный сезон.

Это точно [мой лучший матч], особенно в плане голов. Сегодня я получал удовольствие, давно не было такого наслаждения от игры. Я доволен, рад, но в особенности я доволен победой команды.

Я стараюсь ходить вперед, об этом просит тренер. Сегодня у нас было больше игроков, контролирующих мяч, поэтому я старался больше выдвигаться вперед. Мне отдавали прекрасные передачи.

Мы много прорабатывали то, как соперник идет в персональный прессинг при ударах от ворот. Мы быстро действовали в атаке и извлекали из этого выгоду.

Мы должны относиться друг к другу как к братьям, присматривать друг за другом. Мы можем добиться больших успехов, если будем работать как одно целое.

Мы знаем, что матчи в Манчестере сложны, у «горожан» страстные болельщики. Надо отнестись ко второй игре так, будто счет 0:0», – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
С одним таким Феде, 9 бревнами и Куртуа в принципе можно и ЛЧ взять😄
С Арбелоа еще😎
Любая организованная и прессингующая команда уберёт этот реал
Арсенал/Бавария возможно и ПСЖ

Сити вообще сверх плюшевая команда в последние сезоны, а в этом вообще плохи на выезде, особенно в ЛЧ
Мега-футболист

Он сегодня был везде
В атаке преуспел,так еще и за Трентом подчищал постоянно. Классно отыграл Вальверде.
Мы тоже получили удовольствие от игры команды и твоего бенефиса. Капитанище.
Вальверде - игрок, которого уважают фанаты всех клубов
и все забыли его выходку с бенфикой
согласен, даже я как фанат Барселоны.
Рад за Феде, давно с хмурым лицом играет.
Капитан показал команде, что даже с огромными проблемами можно добиваться успеха. Надеюсь матч придаст команде стимула
Журналист:

Альваро, всё прошло лучше, чем вы ожидали?

Альваро Арбелоа:

На самом деле, всё прошло лучше, чем ты ожидал.
Действительно такое быдлячество на обычный вопрос??
Быдлячество? Где?
Эмоции от Феде сегодня разве что сравнимы с прыжком в ноги Морате против атм и дальнейшая победа в кубке))
в соло уничтожил сити
лучший полузащитник в мире
разбудите меня когда что-то подобное исполнит середняк педри)
В такой волшебный момент для нашей команды главное, о чем ты думаешь - уколоть и оскорбить "врагов" из Барсы? Такой же мерзкий и жалкий, как и Ригобер
Комментарий скрыт
Кто еще просил через телек отдать пенальти исполнить ему?
