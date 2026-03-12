Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон

Педру Нету толкнул болбоя на матче с «ПСЖ».

Полузащитник «Челси » Педру Нету свалил болбоя на газон.

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ » (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику.

После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч. Болбой упал на газон, что попало на кадры трансляции встречи.

После этого между игроками команд произошла стычка.

