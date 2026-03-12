  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон
Фото
72

Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон

Педру Нету толкнул болбоя на матче с «ПСЖ».

Полузащитник «Челси» Педру Нету свалил болбоя на газон.

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику.

После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч. Болбой упал на газон, что попало на кадры трансляции встречи.

После этого между игроками команд произошла стычка.

Изображения: скриншоты из трансляции Okko

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoПедру Нету
logoЛуис Энрике
Парк-де-Пренс
стадионы
происшествия
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо принимающие клубы (в данном случае ПСЖ) штрафовать за такое, при чём жёстко. А если докажут, что с подачи тренера это было, то пусть тренер игры следующие по телевизору смотрит.
Ну или просто разрешать игрокам безнаказанно бить болбоев)
Ответ Петрович
Надо принимающие клубы (в данном случае ПСЖ) штрафовать за такое, при чём жёстко. А если докажут, что с подачи тренера это было, то пусть тренер игры следующие по телевизору смотрит. Ну или просто разрешать игрокам безнаказанно бить болбоев)
Тогда хозяева начнут нанимать в болбои настоящих вышибал, и их поединки с футболистами гостей станут отдельным элементом шоу, как драки в хоккее
Ответ Петрович
Надо принимающие клубы (в данном случае ПСЖ) штрафовать за такое, при чём жёстко. А если докажут, что с подачи тренера это было, то пусть тренер игры следующие по телевизору смотрит. Ну или просто разрешать игрокам безнаказанно бить болбоев)
Нейтральных болбоев надо... например марсельских)))
Болбой жив? А то орал так, будто Нету его ножом пырнул!
Ответ Social Warrior
Болбой жив? А то орал так, будто Нету его ножом пырнул!
Надеюсь что умер от позора.
Ответ Social Warrior
Болбой жив? А то орал так, будто Нету его ножом пырнул!
По матчу: Челси повезло два забить, по комментариям: действия болбоя- единственное что помешало разгромной победе Челси..
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
НЕТУ больше БОЛБОЯ
Да, вроде(судя по фото), БОЛБОЙ больше НЕТУ))
Азар потирает ладошки 😁
На самом деле по хорошему надо на ПСЖ какие-то санкции наложить, или оштрафовать. Человек у которого работа подавать мячи, мало того что этот мяч не подает , а наоборот его укрывает и не отдает участнику матча. Бред.
Ответ Hans Castorp
Азар потирает ладошки 😁 На самом деле по хорошему надо на ПСЖ какие-то санкции наложить, или оштрафовать. Человек у которого работа подавать мячи, мало того что этот мяч не подает , а наоборот его укрывает и не отдает участнику матча. Бред.
Ну так у Азара было тоже самое, парень просто схватил мяч и лег на него. Азар неуверенно пытался ногой вытолкнуть из под него. В итоге это квалифицировали как агрессию против болбоя, Азара удалили, дисквалифицировали на несколько игр и еще и заставили извиняться.

Интересно, какой протокол действий на случай, если болбой не захотел отдавать мяч? Почему игрок не может просто взять другой?
Ответ Hans Castorp
Азар потирает ладошки 😁 На самом деле по хорошему надо на ПСЖ какие-то санкции наложить, или оштрафовать. Человек у которого работа подавать мячи, мало того что этот мяч не подает , а наоборот его укрывает и не отдает участнику матча. Бред.
Они бесплатно подают мячи, так что это не работа, а хобби
По стопам легенды Азара
Можно было ещё пнуть его на самом деле
Энрике с гнильцой. На чм Педро как крыса толкнул, а тут болбоя просит время тянуть
Азар: "Я бы избавился от болбоя, раздражает"
Ответ bat90
Азар: "Я бы избавился от болбоя, раздражает"
Жирков тоже поддерживает
А какой вингер не хочет стать для Челси новым Азаром?
Этот эпизод может стать финальным в эпохе болбоев на стадионах.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16
11 марта, 22:06
«Челси» пропустил после ошибки Йоргенсена. Барколя перехватил мяч после передачи вратаря по центру, Хвича после отскока отдал пас на Витинью, перебросившего Филипа черпачком
11 марта, 21:52
Рекомендуем
Главные новости
