Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон
Полузащитник «Челси» Педру Нету свалил болбоя на газон.
«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику.
После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч. Болбой упал на газон, что попало на кадры трансляции встречи.
После этого между игроками команд произошла стычка.
Изображения: скриншоты из трансляции Okko
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Ну или просто разрешать игрокам безнаказанно бить болбоев)
На самом деле по хорошему надо на ПСЖ какие-то санкции наложить, или оштрафовать. Человек у которого работа подавать мячи, мало того что этот мяч не подает , а наоборот его укрывает и не отдает участнику матча. Бред.
Интересно, какой протокол действий на случай, если болбой не захотел отдавать мяч? Почему игрок не может просто взять другой?