У Хвичи дубль и ассист после выхода на замену с «Челси». Вингера «ПСЖ» признали лучшим игроком матча

Хвича Кварацхелия сделал дубль и ассист, выйдя на замену в матче с «Челси».

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал три результативных действия после выхода на замену в матче с «Челси ».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ » одержал домашнюю победу со счетом 5:2.

Хвича вышел на замену на 62-й минуте матча вместо Дезире Дуэ. На 74-й минуте он отдал голевую передачу на Витинью, а затем забил два гола – на 86-й и 94-й минутах. Вингера признали лучшим игроком встречи.

Всего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Хвичи 6 голов и 4 голевые передачи.