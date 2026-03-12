У Хвичи дубль и ассист после выхода на замену с «Челси». Вингера «ПСЖ» признали лучшим игроком матча
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал три результативных действия после выхода на замену в матче с «Челси».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал домашнюю победу со счетом 5:2.
Хвича вышел на замену на 62-й минуте матча вместо Дезире Дуэ. На 74-й минуте он отдал голевую передачу на Витинью, а затем забил два гола – на 86-й и 94-й минутах. Вингера признали лучшим игроком встречи.
Всего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Хвичи 6 голов и 4 голевые передачи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
