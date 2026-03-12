  У Хвичи дубль и ассист после выхода на замену с «Челси». Вингера «ПСЖ» признали лучшим игроком матча
У Хвичи дубль и ассист после выхода на замену с «Челси». Вингера «ПСЖ» признали лучшим игроком матча

Хвича Кварацхелия сделал дубль и ассист, выйдя на замену в матче с «Челси».

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал три результативных действия после выхода на замену в матче с «Челси».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал домашнюю победу со счетом 5:2.

Хвича вышел на замену на 62-й минуте матча вместо Дезире Дуэ. На 74-й минуте он отдал голевую передачу на Витинью, а затем забил два гола – на 86-й и 94-й минутах. Вингера признали лучшим игроком встречи.

Всего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Хвичи 6 голов и 4 голевые передачи. Статистику вингера сборной Грузии можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Хвича зверюга, за 15 минут похоронил Челси.
Хвича зверюга, за 15 минут похоронил Челси.
В комментарии ошибка. Не Хвича, а Йоргенсен должно быть написано 😆
Энрике выпускай Хвичу на левый фланг и будет тебе второй кубок ЛЧ подряд, хватит задвигать его правым полузащитником...
Энрике выпускай Хвичу на левый фланг и будет тебе второй кубок ЛЧ подряд, хватит задвигать его правым полузащитником...
не будет, там максимум бавария у них конечная
Грузин отгрузил ))
Знатную аджику из обороны Челси приготовил
Мистер ЛЧ. Уже 10 гол+пас 💪
В БЛМ Реале уже выдвинули бы на золотой мяч
Хвича стоит 70, Гиттенс из челсов — 60. Кто-то видел вообще второго?

При этом Хвича сам тот еще футболер
Деклассировал за 15 мин ))
Для такого перформанса стоило посидеть на скамейке. Чтобы потом выйти и порвать до основанья.
Должуна никто не видел?:)
Должуна никто не видел?:)
Сейчас с акка Шок дизов наставит и чуть легче станет 😆
Просто Джокер
Материалы по теме
У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16
11 марта, 22:06
«Челси» пропустил после ошибки Йоргенсена. Барколя перехватил мяч после передачи вратаря по центру, Хвича после отскока отдал пас на Витинью, перебросившего Филипа черпачком
11 марта, 21:52
Хвича: «Гути был моим кумиром в детстве. На его футболку денег не было, поэтому я написал на своей маркером: «14 Гути». В Неаполе я упоминал его, и он прислал мне свою майку»
11 марта, 16:39
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
27 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
32 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
43 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
12 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
