  • У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16
У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16

Клубы АПЛ не выиграли ни одного матча в ЛЧ на этой неделе.

Ни один из английских клубов не смог одержать победу в Лиге чемпионов на этой неделе.

В 1/8 финала играет 6 команд из Англии – это рекорд.

Во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

Ответные матчи пройдут 17 и 18 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
Теперь понятно почему убогий Арсенал, еле отскочивший от Байера на 1м месте в АПЛ, у него в конкурентах вот такие днища, принимающие по 3 по 5 в свои ворота
Ответ Travis Henderson
Теперь понятно почему убогий Арсенал, еле отскочивший от Байера на 1м месте в АПЛ, у него в конкурентах вот такие днища, принимающие по 3 по 5 в свои ворота
Комментарий скрыт
Ответ Travis Henderson
Теперь понятно почему убогий Арсенал, еле отскочивший от Байера на 1м месте в АПЛ, у него в конкурентах вот такие днища, принимающие по 3 по 5 в свои ворота
Комментарий скрыт
Лучше всех сыграл середняк Ньюкасл
Ответ Мент-Кент
Лучше всех сыграл середняк Ньюкасл
Да, удивительно. Барса побеждает частенько Реал, но мучается с середняком АПЛ, когда как Реал, буквально уничтожает одного из лидеров английского футбола 🤷🏻😁 кто не в теме, не поймёт логику футбольного мира 😂
Ответ Мент-Кент
Лучше всех сыграл середняк Ньюкасл
Ну если так уж взять, то Ньюкасл единственным из всех английских клубов играл дома: и самим было комфортно дома, и болельщики гнали «сорок» вперед.
Ровно то, о чём я писал пару дней назад, да, в среднем самая сильная лига, но лидеры этой лиги не сильней топов из других топ-5 лиг. Середняки и аутсайдеры АПЛ, за счёт огромных средств имеют возможность формировать составы превосходящие середняков и аутсайдеров других лиг. За счёт этого конкуренция внутри АПЛ конечно выше, чем в других лигах.
Ответ kvn9
Ровно то, о чём я писал пару дней назад, да, в среднем самая сильная лига, но лидеры этой лиги не сильней топов из других топ-5 лиг. Середняки и аутсайдеры АПЛ, за счёт огромных средств имеют возможность формировать составы превосходящие середняков и аутсайдеров других лиг. За счёт этого конкуренция внутри АПЛ конечно выше, чем в других лигах.
Так это непосредственно влияет и на самих топов, у которых практически нет проходных матчей, где можно либо второй состав выставить, либо пешком отыграть.
Ответ Proper Chels
Так это непосредственно влияет и на самих топов, у которых практически нет проходных матчей, где можно либо второй состав выставить, либо пешком отыграть.
Только если в незначительной степени, упираются середняки и аутсайдеры и в остальных лигах, а вот воплотить это в результат этого упорства у них зачастую не получается, ввиду отсутствия класса у игроков. Поэтому бегать топам и в других лигах приходится не меньше, как и ротировать состав, без ущерба результату, не всегда удаётся. К тому же, скамейки, к примеру, у Баварии и Барселоны, за которыми я пристально слежу, уступают по уровню скамейкам топов АПЛ, это тоже фактор.
Если не верите, можете включить любой матч Баварии на выбор, никакого "пешком" вы там не увидите.
Полный декласс АПЛ. Вот вам и 6 команд в 1/8. 3 уже гарантировано вылетели.

Да это лучшая лига, но не далеко не с таким отрывом как о ней пишут и говорят.
Преимущество только из-за огромного количества денег, что позволяет даже аутсайдерам и середнякам закупаться на 100+ миллионов, но самого футбола в виде красивой и качественной игры у клубов АПЛ сейчас нет, и рекорды по голам со стандартов - это не спроста и говорит о деградации и упрощении лиги.
Ответ Влад Тюрин
Полный декласс АПЛ. Вот вам и 6 команд в 1/8. 3 уже гарантировано вылетели. Да это лучшая лига, но не далеко не с таким отрывом как о ней пишут и говорят. Преимущество только из-за огромного количества денег, что позволяет даже аутсайдерам и середнякам закупаться на 100+ миллионов, но самого футбола в виде красивой и качественной игры у клубов АПЛ сейчас нет, и рекорды по голам со стандартов - это не спроста и говорит о деградации и упрощении лиги.
Все по делу расписал. Непонятно за что заминусовали
Ответ Влад Тюрин
Полный декласс АПЛ. Вот вам и 6 команд в 1/8. 3 уже гарантировано вылетели. Да это лучшая лига, но не далеко не с таким отрывом как о ней пишут и говорят. Преимущество только из-за огромного количества денег, что позволяет даже аутсайдерам и середнякам закупаться на 100+ миллионов, но самого футбола в виде красивой и качественной игры у клубов АПЛ сейчас нет, и рекорды по голам со стандартов - это не спроста и говорит о деградации и упрощении лиги.
Причем закупки некачественные, переплачивают за посредственных игроков
Им не до лч у них сильнейшая лига Мира💪🤣челся как дела?!
Ответ che kaif
Им не до лч у них сильнейшая лига Мира💪🤣челся как дела?!
Сам в шоке, но я полностью согласен с тобой 🤝 там английская Суперлига, сейчас пойдут разговоры, что клубам АПЛ чемпионство важнее кубка Лиги Чемпионов 😂
Ответ che kaif
Им не до лч у них сильнейшая лига Мира💪🤣челся как дела?!
Так она и есть сильнейшая.
Отрицать это могут только полные профаны, которые ничего не понимают в футболе.

Я бы посмотрел как ПСЖ подряд играл с Ньюкаслом, Брентфордом, Борнмутом, а потом ехал в ЛЧ играть тем же составом.
Там один Ньюкасл на выезде может здоровья отобрать на месяц вперед.
Вот вам и лучшая лига мира. Должно было быть 5 поражений, Арсенал не заслуживал ничьей с левым пенальти
Лучшая лига мира говорили они🤣
Ответ Xavi6Iniesta8
Лучшая лига мира говорили они🤣
Где вы были, когда 5 команд АПЛ заняли топ8 общей таблицы, а Реал отлетал от еле живого Ливерпуля без шансов
Арсенал конкретно протащили судьи.
Ответ Крушение баварского драндулета
Арсенал конкретно протащили судьи.
Это весь сезон происходит и во всех 4х турнирах)
АПЛ - английский пузырь лопнул !
«В 1/8 финала играет 6 команд из Англии – это рекорд» … А через неделю может установят еще один рекорд - по количеству вылетевших в 1/8 ЛЧ команд от одной страны 🤭
