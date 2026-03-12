У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16

Ни один из английских клубов не смог одержать победу в Лиге чемпионов на этой неделе.

В 1/8 финала играет 6 команд из Англии – это рекорд.

Во вторник «Тоттенхэм » проиграл «Атлетико » (2:5), «Ливерпуль » – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом » (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

Ответные матчи пройдут 17 и 18 марта.