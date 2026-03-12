У клубов АПЛ ни одной победы и 4 поражения на шестерых в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. Общий счет – 6:16
Клубы АПЛ не выиграли ни одного матча в ЛЧ на этой неделе.
Ни один из английских клубов не смог одержать победу в Лиге чемпионов на этой неделе.
В 1/8 финала играет 6 команд из Англии – это рекорд.
Во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).
В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).
Ответные матчи пройдут 17 и 18 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Если не верите, можете включить любой матч Баварии на выбор, никакого "пешком" вы там не увидите.
Да это лучшая лига, но не далеко не с таким отрывом как о ней пишут и говорят.
Преимущество только из-за огромного количества денег, что позволяет даже аутсайдерам и середнякам закупаться на 100+ миллионов, но самого футбола в виде красивой и качественной игры у клубов АПЛ сейчас нет, и рекорды по голам со стандартов - это не спроста и говорит о деградации и упрощении лиги.
Отрицать это могут только полные профаны, которые ничего не понимают в футболе.
Я бы посмотрел как ПСЖ подряд играл с Ньюкаслом, Брентфордом, Борнмутом, а потом ехал в ЛЧ играть тем же составом.
Там один Ньюкасл на выезде может здоровья отобрать на месяц вперед.