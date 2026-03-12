У Холанда 0 ударов, 10 касаний, ни одной острой передачи и 1 фол – блокировка Куртуа на угловом – в матче с «Реалом»
Холанд ни разу не пробил по воротам в игре с «Реалом».
Эрлинг Холанд не преуспел в атакующих действиях в матче с «Реалом».
«Манчестер Сити» уступил мадридцам со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Норвежский форвард провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Омар Мармуш.
Холанд не нанес ни одного удара по воротам и сделал в общей сложности 10 касаний.
На его счету 7 передач, точными из которых оказались 3, острой – ни одна.
Эрлинг отметился фолом на 48-й минуте, заблокировав вратаря «сливочных» Тибо Куртуа у ворот в момент углового.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Но мало кто заметил как Рюдигер съел Холанда полностью и целиком!
То же самое с падением Диаса в штрафной - намного ближе к пенке, чем сегодняшний театральный трюк в матче Арсенала, за который пенку таки выписали.