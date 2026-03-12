У Холанда 0 ударов, 10 касаний, ни одной острой передачи и 1 фол – блокировка Куртуа на угловом – в матче с «Реалом»

Холанд ни разу не пробил по воротам в игре с «Реалом».

Эрлинг Холанд не преуспел в атакующих действиях в матче с «Реалом ».

«Манчестер Сити » уступил мадридцам со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский форвард провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Омар Мармуш .

Холанд не нанес ни одного удара по воротам и сделал в общей сложности 10 касаний.

На его счету 7 передач, точными из которых оказались 3, острой – ни одна.

Эрлинг отметился фолом на 48-й минуте, заблокировав вратаря «сливочных» Тибо Куртуа у ворот в момент углового.