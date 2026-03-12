  • У Холанда 0 ударов, 10 касаний, ни одной острой передачи и 1 фол – блокировка Куртуа на угловом – в матче с «Реалом»
Холанд ни разу не пробил по воротам в игре с «Реалом».

Эрлинг Холанд не преуспел в атакующих действиях в матче с «Реалом».

«Манчестер Сити» уступил мадридцам со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский форвард провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Омар Мармуш.

Холанд не нанес ни одного удара по воротам и сделал в общей сложности 10 касаний.

На его счету 7 передач, точными из которых оказались 3, острой – ни одна.

Эрлинг отметился фолом на 48-й минуте, заблокировав вратаря «сливочных» Тибо Куртуа у ворот в момент углового.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Все заметили кураж Феде !
Но мало кто заметил как Рюдигер съел Холанда полностью и целиком!
Так это классика уже, когда Рюдигер здоров и в форме- Холланд даже не выглядывает из его кармана)
Как можно выглядывать из кармана, когда на тебя тупо не играют?) За 2 матча с Реалом(1-й в группе) на него адекватно навесили/сделали кросс ровно 1 раз. И этот 1 раз-заработанная им же пенка, которая в итоге стала победной.
Топ-форварды мира, Холанд и Мбаппе, оба провалили матч и нанесли одинаковое количество ударов по воротам. Но есть нюанс)
И оба толкались,но тоже есть нюанс
Но норвежцу свистнули фол, а француз остался безнаказанным
Статистика Кокорина в Фиорентине
Ты зачем Кокорина обижаешь?
Посмотри статистику Холанда. А потом придержите свои плоские шуточки. Кокорина ни одна уважаюшая себя команда не возьмёт.
Снова в кармане Рюдигера, не привыкать ему
Это все, потому что Гюлер персонально против норвежца играл на угловых, вот и опешил от этого Холанд)
Даже пиковый Кокорин был бы лучше
😄
Что уж говорить о бубновом Кокорине.
Встретился с отцом Рюди как никак)
С такой "статой", дорога в Арис к Сашке.
Родри сыграл очень грубо против Тчуамени - ВАР мог и должен был подозвать главного для проверки на предмет КК.

То же самое с падением Диаса в штрафной - намного ближе к пенке, чем сегодняшний театральный трюк в матче Арсенала, за который пенку таки выписали.
Не было там грубости, удара шипами как такого не было неудачно приземлился, какая пенка там в мяч играл
Таких красных, минимум, две было в 1/16 - ты либо не смотрел те матчи, либо откровенно лжешь.
Что это если не ЗМ?
Материалы по теме
Винисиус отдал 31-ю голевую в ЛЧ и стал лучшим ассистентом «Реала» в турнире, сравнявшись с Роналду
11 марта, 21:53
У Винисиуса 8 (3+5) очков в 11 матчах в сезоне ЛЧ. Вингер «Реала» отдал ассист на Вальверде в матче с «Ман Сити»
11 марта, 21:43
Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарем в истории ЛЧ. У голкипера «Реала» 3 голевых паса
11 марта, 21:01
У «Реала» 4 удара в створ и 3 гола в 1-м тайме с «Манчестер Сити»
11 марта, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
16 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
28 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
33 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
44 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
13 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем