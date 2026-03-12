У «Реала» при Арбелоа 10 побед и 4 поражения

«Реал » одержал 10-ю победу под руководством Альваро Арбелоа .

Мадридцы разгромили «Манчестер Сити » в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.

Всего при новом тренере столичный клуб провел 14 игр. Команда выиграла 10 раз, проиграла 4 раза и еще ни разу не сыграла вничью.

14 марта «Реал» сыграет с «Эльче» в Ла Лиге .