У «Реала» при Арбелоа 10 побед и 4 поражения

«Реал» одержал 10-ю победу под руководством Альваро Арбелоа.

Мадридцы разгромили «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.

Всего при новом тренере столичный клуб провел 14 игр. Команда выиграла 10 раз, проиграла 4 раза и еще ни разу не сыграла вничью.

14 марта «Реал» сыграет с «Эльче» в Ла Лиге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
61 комментарий
Если пройдут Сити без половины состава - все остальное ему простят и забудут
Ответ Корреш
Комментарий скрыт
Ответ Корреш
При всем позитиве, команда вообще не играет никак. Кроме фантастики от Вальверде - ничего больше нет. С другой стороны, Реалу видимо проще играть против сильных от вратарской, чем против Хетафе с импотенцией в атаке.
Да плевать! Команде просто спасибо за этот матч. Это космос!
К слову о лучшей лиге мира:
Челси, МС и Тоттенхэм разгромлены, Ливерпуль проиграл середняку, Арсенал отскочил на позорной пенке. Только Ньюкасл показал достойный результат, но Барса заберет свое
Ответ Артем Гавин
ну так и сороки играли дома,остальные в гостях)уверен эти команды дома поборятся.кроме шпор.там все все ясно в принципе
Ответ Артем Гавин
Дак и барселона после Атлетико уставшая , когда пыталась отыгратся с 4-0)
Главные герои, благодаря которым сегодняшний вечер стал возможным!
Спасибо, Тибо! Спасибо, Феде! Спасибо, команда! 🤍
Ответ LYSVEGAS
А Рюдегер?
Ответ LYSVEGAS
Спасибо Винисиус.
Сегодня впервые почти идеальный матч выдал Мадрид при нем.
Вальверде - 11/10
Каждый год рассказывают про величие АПЛ и каждый год сплошное унижение
Ответ adanilove91
Как и сборная Англия берет ЧМ за ЧМ
Вот такой состав и нужен в ЛЧ. Только одна прима, которая не отрабатывает в защите. Остальные все носятся по всему полю. Когда вернется Мбаппе, наверное, снова будут дыры в обороне.
Ответ ernar11
Да. Как ни парадоксально, отсутствие Мбаппе и Беллингема в составе, очень сильно сбалансировало Реал. Говорят, штаб Анчелотти жаловался, что даже с их опытом почти нереально сбалансировать состав когда одновременно на поле Вини, черепашка и Беллингем. Если кого-то одно нет, еще как-то можно. Если нет двух из трёх, то баланс найдётся
Ответ Ussmak
Беллингем пашет в обороне как лошадь. Особенно в больших матчах.
Смотришь футбол 30 лет. Кажется вроде уже ни чем не удивить. Поражаюсь, как в таком плачевном состоянии (как медийном и так на поле) Мадрид умудряется выносить Сити вперед ногами?!
Сегодня Альваро молодец, Феде, Тчума и Генерал Менди зарешали
Тибо спас, а юный Питарч помогал всем...и пахал за четверых!
Винька только спижонил и пеналь не забил
Не отскок за счет левой пенки, как некоторые вчера, но тоже неплохо.
