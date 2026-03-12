«Буде-Глимт» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд с общим счетом 13:4. Норвежцы дважды победили «Интер», обыграли «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Спортинг»

«Буде-Глимт » продлил победную серию в Лиге чемпионов до пяти матчей.

Команда Кьетиля Кнутсена сегодня разгромила «Спортинг » в 1/8 финала со счетом 3:0. Ранее дважды был обыгран «Интер» (2:1 и 3:1), до него – «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

Ответная игра с португальцами состоится 17 марта. Победитель выходит на «Арсенал» либо «Байер».