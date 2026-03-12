«Буде-Глимт» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд с общим счетом 13:4. Норвежцы дважды победили «Интер», обыграли «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Спортинг»
«Буде-Глимт» продлил победную серию в Лиге чемпионов до пяти матчей.
Команда Кьетиля Кнутсена сегодня разгромила «Спортинг» в 1/8 финала со счетом 3:0. Ранее дважды был обыгран «Интер» (2:1 и 3:1), до него – «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).
Ответная игра с португальцами состоится 17 марта. Победитель выходит на «Арсенал» либо «Байер».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Максимум выиграют ЛЧ. Большего им не добиться.
Максимум выиграют ЛЧ. Большего им не добиться.
В следующем сезоне, возможно, поборются за титул чемпиона Норвегии.))))
В следующем сезоне, возможно, поборются за титул чемпиона Норвегии.))))
Ну это уж чересчур
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Уже поздно)
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Поздно, некоторые начали болеть после 6:1 против Ромы Жозе Моуринью. 😁
Я в фифе когда брал бедные клубы и выигрывал у грандов в лч, то думал что это не особо реалистично.
Я в фифе когда брал бедные клубы и выигрывал у грандов в лч, то думал что это не особо реалистично.
Блин, классный комент, все так думали 😂
Хайкин против Сафонова в финале ЛЧ) Красивое.
Хайкин против Сафонова в финале ЛЧ) Красивое.
Такой Буде достоин финала! Прёт бульдозером по фаворитам.
Победитель ЛЧ 2026:)
Победитель ЛЧ 2026:)
В любом случае и своей игрой в этой ЛЧ - они уже победители в сердцах любителей футбола)
Победитель ЛЧ 2026:)
Комментарий скрыт
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
есть, Михель Дегтярссен
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
У них нет лимита на легионеров
Желаю им взять ушастого)
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Интересно будет послушать Бубнова после их выхода в 1/4, признает ошибку или нет?
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Ты знаешь, если представить гипотетически, что Будё играет с условным зенитом или быками - я бы расценил шансы как 50:50, или даже в пользу полярников…А Бубнов много чего наговорить может 😊
А Семак говорит, что надо игроки помощнее ,чтоб обыграть Оренбург и Акрон
Как будто продолжается зимняя Олимпиада..) Норги играют в классный футбол, современный и совершенно не примитивный - то, как легко они выходят в атаку, мало кто умеет, и скорость, с которой они распоряжаются с мячом на подступах к штрафной, тоже доступна далеко не каждой команде из верхней половины топ-5 лиг. Страшно представить, если бы игроки Буде обладали бы еще и более высоким индивидуальным мастерством..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем