  • «Буде-Глимт» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд с общим счетом 13:4. Норвежцы дважды победили «Интер», обыграли «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Спортинг»
«Буде-Глимт» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд с общим счетом 13:4. Норвежцы дважды победили «Интер», обыграли «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Спортинг»

«Буде-Глимт» продлил победную серию в Лиге чемпионов до пяти матчей.

Команда Кьетиля Кнутсена сегодня разгромила «Спортинг» в 1/8 финала со счетом 3:0. Ранее дважды был обыгран «Интер» (2:1 и 3:1), до него – «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

Ответная игра с португальцами состоится 17 марта. Победитель выходит на «Арсенал» либо «Байер».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Максимум выиграют ЛЧ. Большего им не добиться.
Ответ Максим Семин
Максимум выиграют ЛЧ. Большего им не добиться.
В следующем сезоне, возможно, поборются за титул чемпиона Норвегии.))))
Ответ Александр С_1116879108
В следующем сезоне, возможно, поборются за титул чемпиона Норвегии.))))
Ну это уж чересчур
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Ответ LYSVEGAS
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Уже поздно)
Ответ LYSVEGAS
Начинай болеть за них сейчас, чтобы потом не называли глором )))
Поздно, некоторые начали болеть после 6:1 против Ромы Жозе Моуринью. 😁
Я в фифе когда брал бедные клубы и выигрывал у грандов в лч, то думал что это не особо реалистично.
Ответ killmekarina
Я в фифе когда брал бедные клубы и выигрывал у грандов в лч, то думал что это не особо реалистично.
Блин, классный комент, все так думали 😂
Хайкин против Сафонова в финале ЛЧ) Красивое.
Ответ Streetbor
Хайкин против Сафонова в финале ЛЧ) Красивое.
Такой Буде достоин финала! Прёт бульдозером по фаворитам.
Победитель ЛЧ 2026:)
Ответ rigobersong
Победитель ЛЧ 2026:)
В любом случае и своей игрой в этой ЛЧ - они уже победители в сердцах любителей футбола)
Ответ rigobersong
Победитель ЛЧ 2026:)
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
Ответ Лимит Лимитович
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
есть, Михель Дегтярссен
Ответ Лимит Лимитович
Кто знает, в Норвегии какой лимит действует? И есть ли там свой Дегтярёв?
У них нет лимита на легионеров
Желаю им взять ушастого)
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Ответ Рома Агаян
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Интересно будет послушать Бубнова после их выхода в 1/4, признает ошибку или нет?
Ответ Рома Агаян
Я впервые узнал об этой команде после подкаста где бубнов говорит что буде глимт не должен играть в лч и все российские команды сильнее их😅 Я тогда сразу так и предчувствовал что Буде Глимт наведет шороху, потом они мс уничтожили, интер и теперь спортинг. Но эта команда может до финала дойти, магия лестера, все может быть
Ты знаешь, если представить гипотетически, что Будё играет с условным зенитом или быками - я бы расценил шансы как 50:50, или даже в пользу полярников…А Бубнов много чего наговорить может 😊
А Семак говорит, что надо игроки помощнее ,чтоб обыграть Оренбург и Акрон
Как будто продолжается зимняя Олимпиада..) Норги играют в классный футбол, современный и совершенно не примитивный - то, как легко они выходят в атаку, мало кто умеет, и скорость, с которой они распоряжаются с мячом на подступах к штрафной, тоже доступна далеко не каждой команде из верхней половины топ-5 лиг. Страшно представить, если бы игроки Буде обладали бы еще и более высоким индивидуальным мастерством..
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
27 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
32 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
43 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
12 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
