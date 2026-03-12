Винисиус отдал 31-ю голевую в ЛЧ и стал лучшим ассистентом «Реала» в турнире, сравнявшись с Роналду

Винисиус сравнялся с Роналду по ассистам за «Реал» в ЛЧ.

Винисиус стал лучшим ассистентом «Реала » в Лиге чемпионов, сравнявшись с Криштиану Роналду .

Вингер отдал голевую передачу на Федерико Вальверде в матче с «Манчестер Сити » в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Теперь на счету Винисиуса 31 голевая передача в ЛЧ – столько же ассистов в турнире отдал и Роналду в период выступлений за «Реал».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.