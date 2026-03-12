  • «Челси» пропустил после ошибки Йоргенсена. Барколя перехватил мяч после передачи вратаря по центру, Хвича после отскока отдал пас на Витинью, перебросившего Филипа черпачком
«Челси» пропустил после ошибки Йоргенсена. Барколя перехватил мяч после передачи вратаря по центру, Хвича после отскока отдал пас на Витинью, перебросившего Филипа черпачком

«Челси» пропустил после ошибки вратаря.

Вратарь «Челси» Филип Йоргенсен допустил результативную ошибку в матче с «ПСЖ».

Парижане принимают лондонцев (5:2, второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 74-й минуте голкипер выносил мяч по центру, но попал под прессинг Брэдли Барколя, который совершил перехват. Мяч отскочил к Хвиче Кварацхелии, который сделал голевую передачу на Витинью.

Португалец черпачком перебросил вратаря и забил гол.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
И зачем было уволнять Мареску, который эти ПСЖ и Барселоны громил 3-0?
Да никто по нему не скучает, ушел и ушел , вот настолько он был любим .
он с сити вел переговоры
красава Росеньор
Почему его не заменили в перерыве — загадка для меня. Хотя уровень замен Росеньора и из скорость это вообще ужас.
Вратарь испортил игру браво Йоргенсен👎
черный поттер сегодня мега трусливо сыграл, на бридже пусть так же сыграет …
Сеньор Росеньор наверное думает, что он всё ещё тренер Страсбура))
Если это решение Россеьнора сделать первым номером Йоргенсона , а не спорт диров как обычно в Челси бывает, нужно его немедленно уволить . Единственный шанс чтобы его оставили , это Кубок Англии и топ 3 в чемпионате
И кубок Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 и топ 3 не светить под его руководством
Санчес хоть и привозит, но и сейвы порой какие то нереальные делает, а Йоргенсен, привозит и не спасает.
Тудор перед отъездом покусал Росеньора
