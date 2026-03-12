«Челси» пропустил после ошибки Йоргенсена. Барколя перехватил мяч после передачи вратаря по центру, Хвича после отскока отдал пас на Витинью, перебросившего Филипа черпачком

«Челси» пропустил после ошибки вратаря.

Вратарь «Челси » Филип Йоргенсен допустил результативную ошибку в матче с «ПСЖ ».

Парижане принимают лондонцев (5:2, второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 74-й минуте голкипер выносил мяч по центру, но попал под прессинг Брэдли Барколя, который совершил перехват. Мяч отскочил к Хвиче Кварацхелии , который сделал голевую передачу на Витинью.

Португалец черпачком перебросил вратаря и забил гол.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.