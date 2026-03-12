У «Ман Сити» 1 победа над «Реалом» в 6 последних матчах
«Реал» проиграл «Манчестер Сити» лишь один из шести последних матчей.
Сегодня команда Альваро Арбелоа разгромила мадридцев со счетом 3:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Начиная с весны 2024 года клубы провели шесть игр. В 2024-м обе встречи завершились вничью, серию пенальти выиграл «Реал». В 2025-м две победы одержал «Реал», одну – «Ман Сити».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в этом году состоится 17 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Так без шансов влететь дохлому Реалу без половины основы - это позорище невероятное.
Не верят в Реал из за неопытности.
Самое тупое, что только может быть, это хоронить Реал, когда он плохо играет против середняков.