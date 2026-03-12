У «Ман Сити» 1 победа над «Реалом» в 6 последних матчах

«Реал » проиграл «Манчестер Сити » лишь один из шести последних матчей.

Сегодня команда Альваро Арбелоа разгромила мадридцев со счетом 3:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начиная с весны 2024 года клубы провели шесть игр. В 2024-м обе встречи завершились вничью, серию пенальти выиграл «Реал». В 2025-м две победы одержал «Реал», одну – «Ман Сити».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в этом году состоится 17 марта.