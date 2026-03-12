  У Винисиуса 8 (3+5) очков в 11 матчах в сезоне ЛЧ. Вингер «Реала» отдал ассист на Вальверде в матче с «Ман Сити»
У Винисиуса 8 (3+5) очков в 11 матчах в сезоне ЛЧ. Вингер «Реала» отдал ассист на Вальверде в матче с «Ман Сити»

Винисиус Жуниор отдал 5-й ассист в сезоне ЛЧ.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отдал 5-ю голевую передачу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Бразилец ассистировал Федерико Вальверде на 27-й минуте матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира (3:0, второй тайм). Во 2-м тайме Винисиус не забил самостоятельно заработанный пенальти.

Всего в нынешнем сезоне ЛЧ на счету Винисиуса 3 гола и 5 голевых передач в 11 матчах. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Просто Доннарумма крутой, не забывайте
В сайте УЕФА 3+7. УЕФА считает по своему)
