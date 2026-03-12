Гвардиола догнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190. Больше только у Анчелотти – 218

У Гвардиолы и Фергюсона одинаковое количество матчей в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола разделил с Алексом Фергюсоном второе место по матчам в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.

Игра против «Реала» стала для испанца 190-й в этом турнире. Он догнал шотландца, работавшего с «Манчестер Юнайтед».

Больше игр только у экс-тренера мадридцев Карло Анчелотти – 218.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
САФ — 103 победы, 48 ничьих, 39 поражений. Разница мячей — 339:188 (+151). Очков: 357 (62,6%)

Пеп — 117 побед, 38 ничьих, 35 поражений. Разница мячей — 446:203 (+243). Очков: 389 (68,2%)*

Если так и закончат 3:0 в пользу Мадрида
Ответ Mixer48
зашел в комменты ради этой инфы. спасибо!
почему ее нельзя дописывать сразу в новости?
Ответ Mixer48
Сумма трансферов:
Гвардиола: ~€2,5 млрд (за 16 лет).
Фергюсон: ~€790 млн (за 39 лет).
Это поражения имени Пепа Гвардиолы ! Мадридский Реал,не имея чистого нападающего на поле,выносит вперёд ногами Сити
Гвардиоле пора на выход . Такую безидейную команду никогда не видел у него .
Ответ Гусейн Магомедрасулов
десятки у него нет, креатива нет,бегунки сейчас в моде
Галстук подарили видимо
Не день английских команд
Кстати, свой 190-ый матч в ЛЧ сэр Алекс тоже проиграл. Кому? Тоже Мадриду. А теперь и Пеп. Петля замкнулась.
Спасибо LSR за интересный факт.
Пеп изжил себя в Сити. Даже эмоций на бровке никаких нет. Пора наверное на отдых в карьере
Поражение имени Пепа, что он выпустил в старте, кучу вингеров и одного Родри который тоже не в форме.
Бесхарактерный
Ответ Nurbol Nuraliyev
Да, тюфяк, такое днк
Ответ N@SH
ДНК не ДНК, но слабохарактерный точно
Какой же трусливый Пеп против Реала
