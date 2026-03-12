Гвардиола догнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190. Больше только у Анчелотти – 218

Пеп Гвардиола разделил с Алексом Фергюсоном второе место по матчам в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.

Игра против «Реала » стала для испанца 190-й в этом турнире. Он догнал шотландца, работавшего с «Манчестер Юнайтед».

Больше игр только у экс-тренера мадридцев Карло Анчелотти – 218.