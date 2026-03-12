Гвардиола догнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190. Больше только у Анчелотти – 218
Пеп Гвардиола разделил с Алексом Фергюсоном второе место по матчам в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.
Игра против «Реала» стала для испанца 190-й в этом турнире. Он догнал шотландца, работавшего с «Манчестер Юнайтед».
Больше игр только у экс-тренера мадридцев Карло Анчелотти – 218.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пеп — 117 побед, 38 ничьих, 35 поражений. Разница мячей — 446:203 (+243). Очков: 389 (68,2%)*
Если так и закончат 3:0 в пользу Мадрида
почему ее нельзя дописывать сразу в новости?
Гвардиола: ~€2,5 млрд (за 16 лет).
Фергюсон: ~€790 млн (за 39 лет).
Спасибо LSR за интересный факт.